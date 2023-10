BIATHLON Leandra Sieber (SC Kandersteg) nahm vergangenen Sonntag am letzten und längsten Sommerbiathlon der Saison in Ibach (SZ) teil. Dort startete sie als Zweite in der Gesamtwertung. Es galt, fünf Mal 400 Meter zu laufen und drei Mal liegend zu schiessen. Bereits ...