Der Nachwuchs des TC Frutigen ist in Turnierlaune

Drei Wochen lang stand der Tennisclub Frutigen ganz im Zeichen des Nachwuchses: 58 Mädchen und Buben zwischen neun und 17 Jahren nahmen am diesjährigen Schüler- und Juniorenturnier teil. In insgesamt 118 Spielen wurde um Punkte, Pokale und Platzierungen gekämpft – bei Temperaturen, die vom wärmsten zum kältesten Tag um 21 Grad schwankten!

Favoriten setzten sich durch

In sechs Kategorien kämpft der Tennisnachwuchs um die Titel der Schüler- und Juniorenmeisterschaften. Vor drei Jahren organisierte Tennislehrer Nevio Guadalupi für die ältesten TeilnehmerInnen einen speziellen Pokal und nannte die Kategorie der JuniorInnen in Tom’s Cup um. Sowohl bei den Girls wie auch bei den Boys wurden einmal mehr die Favoriten ihrer Rolle gerecht. Malin Willen und Denny Bettschen holten sich bereits zum dritten Mal in Folge den begehrten Pokal. Malin dominierte alle Gruppenspiele und Denny setzte sich im Final gegen seinen Bruder Elis Bettschen durch. Auch in den weiteren Kategorien zeigte der Frutiger Tennisnachwuchs beeindruckende Leistungen: Bei den Girls U15 gewann Lena Bühler vor Livia Künzi und Leonie Schmid. In der Kategorie Boys U15 hatte Aron Moser die Nase vorn, der zweite Platz ging an Livio Zumtaugwald und Dritte wurde Noé Ueltschi.

In einem spannenden Drei-Satz-Match schlug Leana Mani bei den Girls U12 im Final Alina Willen und im Spiel um Platz drei gewann Janira Mancini. Bei den Boys in der gleichen Alterskategorie gewann Dejan Zumtaugwald vor Robin Wäfler und Andrin Wäfler.

Tolle Preise und ein erfolgreicher Sponsorenlauf

Für einige Kinder war es das erste Turnier überhaupt – eine besondere Herausforderung. Die jungen SpielerInnen mussten sich nicht nur an die zeitweise vielen ZuschauerInnen gewöhnen, sondern auch an die Eigenheiten des Tennissports: Gezählt wird selbst, Linienund Schiedsrichter gibt es keine. Umso wichtiger war die Unterstützung durch die engagierten Trainer, die mit Rat und Tat zur Seite standen.

Dank Sponsoren konnten alle Kinder einen tollen Preis mit nach Hause nehmen. Die TrainerInnen waren erfreut über die grosse Teilnahme am Turnier wie auch an den Fortschritten und den attraktiven Spielen, die die Kinder gezeigt haben. Am Finaltag fand zudem zum zweiten Mal der Sponsorenlauf statt. Der Tennisnachwuchs absolvierte einen Parcours und sammelte Punkte. Es mussten Hüetli, Felder oder ein Netz getroffen werden, um zu punkten, und dazwischen wurden Runden gelaufen.

Am meisten Punkte holte Aron Moser mit 34, und Emelie Grichting sammelte am meisten Geld. Der Erlös kommt vollumfänglich dem Nachwuchs zugute – insbesondere der Anschaffung von Trainingsmaterial und der Finanzierung zusätzlicher Trainingsstunden. Clubpräsident Roger Gerber bedankte sich herzlich bei allen UnterstützerInnen und der Nachwuchsverantwortliche Noel Nussbaum lobte das grosse Engagement der Kinder: «Es ist schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung sie dabei sind.»

BARBARA WILLEN