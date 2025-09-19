Immobilien Immobilien
Der Nachwuchs des TC Frutigen ist in Turnierlaune

  19.09.2025 Sport
Im Final kam es zum Bruderduell – Denny Bettschen (l.) siegte in einem spannenden Match gegen seinen jüngeren Bruder Elis und gewann den Tom’s Cup zum dritten Mal in Serie.
Spannende Spiele, starke Leistungen und viel Engagement beim Schüler- und Juniorenturnier des Tennisclubs Frutigen.

Drei Wochen lang stand der Tennisclub Frutigen ganz im Zeichen des Nachwuchses: 58 Mädchen und Buben zwischen neun und 17 Jahren nahmen am ...

