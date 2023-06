Der Nachwuchs überzeugte

TURNEN Die Jugend-Teamaerobic des TV Frutigen steht in den Startlöchern. Am Jugendturnfest in Wohlen feierten die zehn eine Premiere. Sie absolvierten ihren ersten «ernsten» Wettkampf – und taten dies mit Bravour.

Im Berner Mittelland ist für zwei Wochenenden ein neues Dorf auf der Landkarte erschienen. «Turnwil – Wohle bi Bärn» steht auf einem blauen Hinweisschild am Rand des Festgeländes – fast so, als ob es ein echtes Ortsschild wäre.

Am Wochenende vom 3. / 4. Juni eröffnete die Jugend das Mittelländische Turnfest 2023 in Wohlen bei Bern. Am einteiligen Vereinswettkampf nahmen auch zehn angespannte, nervöse junge Frauen aus Frutigen teil. Unter der Leitung von Trainerin Barbara Zurbrügg hatten sie seit letztem November Grundschritte gelernt, Figuren und Formationen geübt und bis ins Detail daran gefeilt. Am Testlauf im Mai durften sie ihr Programm vor vielen ZuschauerInnen zeigen und ein erstes Mal Turnfestluft schnuppern.

In Wohlen wuchsen sie dann tatsächlich über sich hinaus. Sie liessen sich nicht davon beirren, dass auf dem Teppichboden keine Linien zum Ausrichten und Orientieren waren. Während des Turnens strahlten die meisten mit der Sonne um die Wette und überzeugten mit ihrem Auftritt auch die WertungsrichterInnen. Sie wurden mit einer guten Note 8.61 belohnt.

Wer die Rangliste etwas genauer studiert, stellt nebst dem sechsten Schlussrang fest, dass die Mädchen aus Frutigen, hätte es eine Aerobic-Rangliste gegeben, sogar als Siegerinnen vom Platz gegangen wären.

Die Aktiven Teamaerobic können also beruhigt in die Zukunft schauen. Für eine motivierte Nachwuchsschar ist gesorgt und der Name «TV Frutigen» wird wohl auch weiterhin ein fester Bestandteil in den vorderen Rängen auf nationaler Ebene bleiben.

FRANZISKA KAUFMANN, TV FRUTIGEN

Nächstes Wochenende starten die Aktiven in ihren dreiteiligen Vereinswettkampf und hoffen auf ähnlich erfolgreiche Resultate.