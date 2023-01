Der Schneefall reichte nicht – zweites Cross Country abgesagt

Man habe alles versucht, die Rennstrecke zu präparieren, musste am Ende aber kapitulieren. Das vermeldeten die Organisatoren der Cross-Country-Events Kandersteg am Dienstagmorgen. Es ist bereits das zweite Langlaufrennen, das in diesem Jahr dem Schneemangel zum Opfer fällt.

Zwar fiel zu Beginn der Woche etwas Schnee, doch die Menge reichte laut Angaben der Organisatoren nicht aus. Das OK werde am Donnerstag den weiteren Verlauf der Rennen besprechen und im Verlaufe des Freitags über die Webseite informieren. Auch das Rennen vom 3. Januar hatte bereits abgesagt werden müssen. Der dritte Event ist für den 31. Januar geplant.