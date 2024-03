Der Tunnelausbau kann beginnen

LÖTSCHBERG Am Montag hat sich der Nationalrat klar für den Ausbau der Bahninfrastruktur (mit über 190 Ja-Stimmen) ausgesprochen. Nach dem Ständerat hat somit auch der Zweitrat einem entsprechenden Kredit zugestimmt. Er hat den Antrag des Bundesrats auf ein Paket von 2,6 Milliarden Franken um 300 Millionen Franken erhöht. Damit können regionale Interessen berücksichtigt, aber auch der internationale Transitkorridor Lötschberg durchgehend auf zwei Tunnelröhren ausgebaut werden (der «Frutigländer» berichtete). «Ein Tunnel ist nur dann ein Tunnel, wenn er zwei Röhren hat», sagte der Walliser Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy in der Debatte und zitierte alt Bundesrat Adolf Ogi: «Freude herrscht.» Die Vorarbeiten für den Ausbau des Basistunnels zwischen Frutigen und Raron sind bereits im Gang. Die eigentlichen Ausbrucharbeiten in der zweiten Röhre sollen gemäss BLS im Jahr 2026 beginnen und schliesslich 1,7 Milliarden Franken kosten. Die Inbetriebnahme ist für 2033 vorgesehen.

HSF