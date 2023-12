Der Winter macht noch länger Pause: Es bleibt stürmisch und nass

Auch für Dienstag, 12. Dezember, ist turbulentes Wetter angesagt. Wegen Sturmwind und starken Niederschlägen bleiben die Anlagen im Mittelgebiet der Skiregion Adelboden-Lenk an diesem Tag geschlossen. Bereits am Montag standen die Lifte still. Auch in den nächsten Tagen können einzelne Anlagen oder Teilgebiete geschlossen sein. Auf der interaktiven Karte sehen Sie jeweils den aktuellen Stand: https://www.adelboden-lenk.ch/de/Service/Interaktive-Karte