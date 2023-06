Dickes Paket abgesegnet

Die kommunale Abstimmungsvorlage umfasste gleich mehrere Planungsthemen. Auch nach dem deutlichen Ja an der Urne bleiben die neuen Gewässerabstände umstritten.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Frutiger Stimmbevölkerung hat mit 1356 Ja- gegen 580 Nein-Stimmen das vorgelegte Geschäft gutgeheissen. 51 Stimmzettel wurden leer abgegeben. Die Stimmbeteiligung betrug 38,5 Prozent.

Gemeinderatspräsident Hans Schmid zeigte sich erfreut über das klare Resultat. Erstaunt habe ihn dies nicht, denn die Anpassungen in der Naturgefahrenkarte und in der Arbeitszone im Unteren Widi seien bereits separat angenommen worden. «Bei der aktuellen Abstimmung ging es nun um die formale Aufnahme der Neuerungen in unsere geltende Gesetzgebung», erklärte Schmid am Sonntagnachmittag. Die Anpassung von rund 30 Begriffen und Messmethoden im Baubereich an die schweizweiten Vorgaben – ein weiterer Teil der Vorlage – sei nicht umstritten gewesen.

Zwölf Einsprachen sind noch offen

Bedenken, dass die Vorlage abgelehnt werden könnte, hatte Schmid nicht. Und das, obwohl der letzte Teil des Pakets gerade bei den Landwirten wohl kaum für Freude gesorgt hat. Die Neuregelung von Gewässerabständen – wer darf wo und wie nahe an Wasserläufen bauen respektive das angrenzende Land bewirtschaften – sorgte mancherorts für rote Köpfe und Diskussionen.

Derzeit sind noch zwölf Einsprachen offen, die der Gemeinderat allerdings zur Ablehnung empfiehlt. «Wir setzen eidgenössische und kantonale Gesetzgebung um. Unser Spielraum als Gemeinde ist da relativ gering», erklärte der Ratspräsident.

Als Nächstes wird sich der Kanton mit den unzufriedenen Landeigentümern respektive deren Einsprachen auseinandersetzen müssen.

Bessere Ausnutzung

Einige Planer, Projektleiter und Bauherren werden hingegen am Sonntagnachmittag aufgeatmet haben: Die Anpassung von Zonenplan und Baureglement ermöglicht im Unteren Widi und an der Schwandistrasse eine bessere Ausnutzung von Gebäudegrundflächen, indem beispielsweise neu 15 statt bisher 12 Meter hoch gebaut werden darf. Das ermöglicht es, bei einigen bekannten Ausbauprojekten – etwa Bucher Hydraulics oder Wapro (der «Frutigländer» berichtete) – ein zusätzliches Stockwerk zu realisieren. «Für Frutigen ist dies sicher eine willkommene Attraktivierung für das Gewerbe und die Industrie», ist Hans Schmid überzeugt.