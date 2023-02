Der Alterungsprozess ist oft negativ konnotiert. Markus Müller, Heimpfarrer im Zentrum Rämismühle, ist aber überzeugt, dass dem Thema auch positive Seiten abzugewinnen sind. In seinem Referat in der Evangelisch-Methodistischen Kirche strich er sie am Dienstag heraus. Share Share X Image Title 1/10