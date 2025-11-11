QUERGESEHEN - Die Letzte

QUERGESEHEN

Nach 20 Jahren und 150 «Frutigländer»-Kolumnen lesen Sie hier meine letzte.

«Quergesehen» lautete der Obertitel über meinen Texten. In der Corona-Zeit überlegte ich mir den Abschied von diesem Begriff, denn mit der «Querdenker»-Szene der Verschwörungsgläubigen wollte ich nichts zu tun haben. Doch ich blieb bei dem Motto, weil der quere Blick – die ungewohnte Perspektive auf scheinbare Selbstverständlichkeiten – trotz allem ein hilfreiches Denkinstrument ist. Da fällt mir der konservative Kolumnist des «Zeit»-Magazins ein, der grossartige Harald Martenstein, der die Irrungen des linksliberalen Zeitgeists höchst unterhaltsam zu zerpflücken pflegt. Hier im Frutigland ist es dagegen eher der rechtsbürgerliche Mainstream, der ab und zu einen kritischen Querblick verdient – wofür etwa Kolumnistenkollege Christoph Trummer in stets brillanter Weise sorgt.

Selber bin ich dem hohen Anspruch des «Quersehens» natürlich nicht immer gerecht geworden. Ich übte mich manchmal in ein bisschen Provokation oder Polemik, manchmal in Ironie, suchte auch immer wieder handfeste Themen aus dem Frutigland aufzugreifen – namentlich aus meinem Herkunftsort Adelboden. Häufiger waren Sujets der übergeordneten Politik, wo ich gerne etwa die eidgenössische «Sonderfall»-Einbildung aufs Korn nahm. «Jetzt schreib aber bitte nicht schon wieder über die EU!», hat mich die Redaktion einmal gemahnt.

Was ich in diesen Spalten hingegen zu meiden versuchte, ist das Ausbreiten trivialer Küchenphilosophie und allgemeiner Lebensweisheiten. Falls es diese braucht: Andere können es besser.

Die Kolumnen in dieser Zeitung haben mir manches Lob und einigen Tadel eingetragen; jede Reaktion aus der Leserschaft hat mich gefreut (nun ja, das Lob mehr als der Tadel). Es bleibt der Dank an den «Frutigländer», der seinen Kolumnistinnen und Kolumnisten bei Themenwahl und Meinungsäusserung die gebührende Freiheit bietet. Und Dank sei den Leserinnen und Lesern, die meinen Wortmeldungen jeweils ihre Aufmerksamkeit schenkten!

