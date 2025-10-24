Drei Destinationen, ein digitales Ziel

Gstaad Saanenland, Adelboden-Lenk-Kandersteg und Lenk-Simmental arbeiten gemeinsam an der digitalen Zukunft des Berner Oberlands – mit einem Modell, das Kooperation und Wettbewerb verbindet.

Seit 2020 ziehen drei starke Tourismusorganisationen im westlichen Berner Oberland am gleichen Strang: Mit dem Projekt «Berner Oberland West – gemeinsam digital» gestalten sie ihre digitale Zukunft gemeinsam. Ihr Erfolgsrezept heisst Co-opetition – eine Kombination aus Cooperation (Zusammenarbeit) und Competition (Wettbewerb).

Als eigenständige Marken stehen die Destinationen im Wettbewerb um Gäste, bündeln aber ihre Kräfte bei der digitalen Transformation. «Der Mehrwert liegt im engen Schulterschluss: Wir teilen Wissen, bringen unsere Erfahrungen ein und unterstützen uns gegenseitig. Genau dieses Miteinander macht das Projekt so stark», sagt Helena Galanakis, Geschäftsführerin von Lenk-Simmental Tourismus. Das Projekt wird von der Neuen Regionalpolitik (NRP) des Bundes und des Kantons Bern unterstützt und von der conim AG in Zürich geleitet. Mit an Bord sind die Forschungsstelle Tourismus CRED-T der Universität Bern, die touristika GmbH und Made in Bern. Ziel ist es, Synergien zu nutzen – von der gemeinsamen Digitalstrategie über die Beschaffung bis hin zum Betrieb moderner Systeme.

Gemeinsame Technik, individuell genutzt

Dank der Zusammenarbeit nutzen die drei Organisationen dieselben digitalen Werkzeuge. Das spart Kosten, erleichtert den Betrieb und schafft Freiräume für kreative Angebote. So wurde beispielsweise die technische Grundlage für die Webseiten nur einmal entwickelt. Sie basiert auf einer gemeinsamen Architektur, wird aber individuell für jede Destination angepasst. Davon profitieren nicht nur die Tourismusorganisationen selbst, sondern auch Hotels, Bergbahnen und Leistungspartner, die ihre Angebote direkt ins System einspielen können. Gäste erhalten über die Webseiten oder die digitale Gästekarte einen zentralen Zugang zu Informationen und Erlebnissen. «Wir möchten den Gästen ein unkompliziertes und herzliches Willkommen bereiten – digital genauso wie vor Ort. Das schaffen wir, indem wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam denken», sagt Flurin Riedi, Direktor von Gstaad Saanenland Tourismus.

Daten als Kompass

In der dritten und letzten Projektphase, die bis Ende 2027 läuft, wird das Fundament der digitalen Zusammenarbeit weiter gestärkt. Neue Anwendungen wie der digitale Concierge an der Lenk sollen den Aufenthalt der Gäste vor Ort noch attraktiver gestalten. Gleichzeitig sorgt ein neues CRM-System für effizientere interne Abläufe. Ein sogenanntes Tourismusbarometer wird eingeführt, um die wirtschaftliche Entwicklung datenbasiert zu messen. «Durch die gemeinsame Digitalisierung können wir künftig im Marketing noch stärker datenbasierte Entscheidungen treffen und unsere Kampagnen effizienter gestalten», sagt Dominique Lüthy, Geschäftsführer der Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg AG.

Ein Modell mit Signalwirkung

Mit dem «Haus der Digitalisierung» schaffen die drei Destinationen ein gemeinsames Fundament, das auch über das Projekt hinaus Bestand haben soll. Jede Region behält ihre Eigenständigkeit, profitiert aber von gemeinsamen Strukturen und Kompetenzteams.

Das Projekt «Berner Oberland West – gemeinsam digital» zeigt, wie Kooperation und Wettbewerb zusammenwirken können – zum Nutzen der Gäste, der Partnerbetriebe und der gesamten Region.

