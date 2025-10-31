Immobilien Immobilien
Dreissig Jahre Berner Verfassung, dreissig Jahre Wandel

  31.10.2025 Politik
La Nouvelle Constitution – die neue Verfassung: In den Jahren 1990 bis 1993 wurde die Erarbeitung und Einführung der Berner Verfassung von den Medien begleitet, mit starken Worten und einem spürbaren Stolz. Alt Bundesrat Samuel Schmid war damals Präsident der Verfassungs-Komission.
Drei Jahrzehnte nach ihrem Inkrafttreten wurde die Berner Kantonsverfassung im Rathaus gefeiert – mit Rückblicken, kritischen Gedanken und einem starken Appell, das Fundament der Demokratie lebendig zu halten.

MARTIN NATTERER
In einer feierlichen Stunde am ...

