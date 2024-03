Ein Abend der vielen Möglichkeiten

14 Immobilien besetzt die Gemeinde Adelboden aktuell, darunter die Gemeindeverwaltung, mehrere Schulhäuser und ein Schwingkeller. Zusammen mit dem Thuner Architekturbüro brügger architekten AG hat eine Arbeitsgruppe dieses Portfolio analysiert und das Entwicklungspotenzial der Liegenschaften untersucht. Welches Gebäude braucht die Gemeinde wirklich, um ihre Kernaufgaben zu erfüllen? Welche Möglichkeiten gibt es, bestehende Immobilien besser zu nutzen? Sind die heutigen Standorte noch sinnvoll? Wo lohnt es sich noch, zu investieren, wo käme ein Neubau eventuell günstiger? Heinz Brügger vom beauftragten Architekturbüro gab auf alle diese Fragen keine konkreten Antworten. Er zeigte aber auf, welche Möglichkeiten es gäbe und welche Konsequenzen die einzelnen Massnahmen hätten – einerseits organisatorisch, andererseits mit Blick auf die Gemeindefinanzen.

Die interessierten Bürgerinnen und Bürger mussten die geballten Informationen erst einmal sacken lassen. Doch nach und nach nahm die anschliessende Fragerunde Fahrt auf. Ähnlich wie beim Adelbodner Tourismus kristallisierte sich dabei der Wohnraummangel als "Problemzone" des Ortes heraus. Einige der skizzierten Massnahmen könnten hier zumindest teilweise Abhilfe schaffen.

Beschlossen ist freilich noch nichts, bisher existieren lediglich eine Bestandsaufnahme und ein bunter Strauss von Ideen. Der Gemeinderat ist nur gefordert, daraus eine Strategie zu formen. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger sind gefragt: Mehrmals riefen Behördenvertreter auf, sich mit der komplexen Materie auseinanderzusetzen Gedanken und Idee einzubringen. So oder so: Angesichts der Tragweite der Projekte wird sich am Ende ohnehin die Gemeindeversammlung mit den einzelnen Massnahmen beschäftigen müssen. So war der Infoabend im Schulhaus Boden ähnlich wie beim touristischen Masterplan der Startschuss für eine Diskussion, die ­mitunter weit in die Zukunft reicht.

Einen ausführlichen Artikel zu den vorgestellten Ergebnissen und Massnahmen der Machbarkeitsstudie lesen Sie in der kommenden Ausgabe des "Frutigländers".