Ein Dank von der Gemeinde

Die beiden Gemeinderäte Markus Grossen-Sommer und Thomas Gyseler zeichneten letzten Freitag BürgerInnen für besondere Leistungen aus. Die Geehrten hatten sportlich, kulturell oder beruflich gepunktet.

MICHAEL SCHINNERLING

«Wille, Einsatz, Leidenschaft und die Bereitschaft, alles zu geben – das sind Tugenden, die herausragende Leistungen ermöglichen», sagte Vize-Gemeinderatspräsident Thomas Gyseler zur Begrüssung. Er wandte sich an die zu Ehrenden: «Ihr habt dazu beigetragen, dass Frutigen in der grossen weiten Welt, aber auch in der wunderschönen Schweiz wahrgenommen wird.»

Stark im Sägemehl und auf dem Papier

Zu den Geehrten gehörte zum Beispiel die Aerobic-Gruppe des Turnvereins Frutigen mit Barbara Zurbrügg, Priska Lanz, Dominic Hurni und Géraldine Fankhauser. Die vier hatten sich den zweiten Platz an der Schweizermeisterschaft und die Tageshöchstnote mit Kategoriensieg am Heimturnfest geholt. Der Schwinger Josias Wittwer wurde in Abwesenheit für seinen Sieg beim Stoos-Schwinget im Juni 2022 ausgezeichnet. Wittwer hatte den haushoch favorisierten Christian Schuler im Schlussgang gebodigt. Geehrt wurden auch Seline Reichen, die beim 52. Internationalen Malwettbewerb der Raiffeisenbank zum Thema «Was ist schön?» in der Altersgruppe 15 bis 20 Jahre gewonnen hatte, sowie der Maurer Martin Josi (abwesend), der eine Gesamtnote von 5,8 erreicht hatte und für seine praktische Arbeit mit 6,0 bewertet worden war.

Tierische Champions und ein guter Koch

«So etwas erlebst du höchstens einmal in deinem Leben», meinte Toni Rieder, der mit seinem blauen Loh-Rammler gleich zwei Auszeichnungen an der 25. Rammlerschau in Thun ergattert hatte: den «Champion» in der Kategorie Loh und den Titel «Mister Schweiz». Kathrin Jungen, die sich mit grosser Leidenschaft der Aufzucht von Chihuahuas widmet, wurde ebenfalls geehrt. Mit ihrem Tier «Will be the Best» hatte sie den Titel für den schönsten Chihuahua der Schweiz gewonnen, den zweiten Rang in der Kategorie Tagessieger sowie den dritten Rang aller Hunde unter 45 cm erreicht.

Humorvoll kommentierte Francis Hadorn seine Auszeichnung: «Normalerweise kommt von der Gemeinde eine Rechnung oder so etwas. Die Einladung zu einer Ehrung war für mich also eine grosse Überraschung», erklärte der Koch mit seinem welschen Akzent. Hadorn war im November beim «Cercle des Chefs de Cuisine Berne CCCB» zum Ehrenmitglied ausgezeichnet worden.

Velo-Freaks und Powerfrauen

Für seinen Sieg am Europacup der Zweirad-Mechatroniker wurde Anthony Hovy geehrt. Peter Trachsel nutzte sein Bike, um damit zum dritten Mal am «Race Across America 2022» teilzunehmen, einem Nonstop-Radrennen von der US-amerikanischen West- an die Ostküste.

Nicole Schneider erhielt eine Auszeichnung für ihren zweiten Rang bei den SwissSkills. Die Gemüsegärtnerin hatte einen Teil der Prüfungen auf dem Lehrbetrieb Wyssa Gemüse absolviert und einen Teil auf dem Ausstellungsgelände in Bern. Informatikerin Yaël Wehrli (abwesend) hatte den dritten Rang als Informatikerin erzielt.