Ein Fest für Gross und Klein

Am Sonntag fand bei herrlichem Sommerwetter die Schlafegg-Predigt mit dem Bergdorfet auf dem Grimer statt. Im festlichen Gottesdienst taufte Prädikantin Esther Richard aus Spiez zwei Kinder im Beisein ihrer Familien und zahlreicher BesucherInnen.

Die Formation Berner Örgeliplausch unter der Leitung von Peter Grossen sorgte mit ihrer rassigen Musik für gute Stimmung. Traditionelle Lieder und schöne Jutze wurden vom Jodlerklub Alpenrösli Kandergrund gekonnt vorgetragen. Zwischen den musikalischen Darbietungen blieb genügend Zeit zum «Dorfen», ganz im Sinne der gelebten Geselligkeit. Bei den Kindern war die Hüpfburg besonders beliebt, sie konnten sich darauf austoben.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, sodass sich die Gäste rundum wohlfühlten. «Solche Anlässe sind wichtig, um unsere Traditionen zu pflegen und Gemeinschaft zu leben», meinte eine Besucherin zufrieden.

Dieses Fest zeigte einmal mehr, dass Musik und Herzlichkeit Menschen jeden Alters zusammenbringen. Schon jetzt freut man sich aufs nächste Jahr, wenn die Älpler von Schlafegg zum 50-jährigen Jubiläum einladen können.

RED