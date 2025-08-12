Immobilien Immobilien
Ein Fest für Gross und Klein

  12.08.2025
Das Fest bringt Menschen jeden Alters zusammen. BILD: ZVG
Am Sonntag fand bei herrlichem Sommerwetter die Schlafegg-Predigt mit dem Bergdorfet auf dem Grimer statt. Im festlichen Gottesdienst taufte Prädikantin Esther Richard aus Spiez zwei Kinder im Beisein ihrer Familien und zahlreicher BesucherInnen.

Die Formation Berner ...

