Am kommenden Montag, 24. Juli, kann Edy Steiner in Spiez seinen 95. Geburtstag feiern. Steiner wuchs in Frutigen als Jüngster von sieben Geschwistern auf und ging im Oberfeld zur Schule. Während vieler Jahre war der Jubilar bei Radio Feuz in Spiez tätig, zuerst als Angestellter, ...