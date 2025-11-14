Ein Jubiläum mit Schwung

Die Schwingersektion zog an ihrer Hauptversammlung am letzten Samstag Bilanz des Oberländischen Schwingfestes und ehrte verdiente Mitglieder. Zudem konnte ein spezieller Geburtstag gefeiert werden.

BRUNO SCHMID

Am letzten Samstagnachmittag fand die Hauptversammlung der Schwingersektion Adelboden statt. Vier bisherige Vorstandsmitglieder wurden für zwei weitere Jahre einstimmig im Amt bestätigt: Vize-Präsident Hans Zurbrügg, Sekretär Bruno Schmid, TL-Aktive Thomas Inniger und in Abwesenheit Beisitzer Nick Inniger. Zwei langjährige Mitglieder feierten Jubiläen: David Wyssen (ehemaliger Präsident) und Jakob Schranz (langjähriger Glöggispender der Jungschwinger) wurden für 50 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt. Die zwei Jubilare durften ein Bild von Zryd Björn entgegennehmen.

Eine spezielle Ehre wurde Manfred Inniger zuteil. Er gehört ab sofort zur Gilde der Ehrenmitglieder der Schwingersektion. Diese Auszeichnung hat er sich als Verantwortlicher des Sanitätsdienstes an jeglichen Schwingfesten der Sektion seit 1991 redlich verdient. Zum fleissigsten Jungschwinger wurde Martin Zurbrügg – gefolgt von seinem Bruder Adrian und Ted Bircher sowie Kari Wyssen – erkoren. «Bösester» Jungschwinger wurde Mario Grossen mit zehn Zweig-Auszeichnungen. Die Jahresmeisterschaft aus Skirennen und Saujass ging dieses Jahr wieder an den Präsidenten Thomas Oester.

Grosseinsatz fürs «Oberländische»

Der OK-Präsident des Oberländischen Schwingfestes 2025 Theo Knutti zog ein kurzes Fazit des erfolgreichen Anlasses. Er informierte die Anwesenden über die wichtigsten Ereignisse vor, während und nach dem Fest. Und bedankte sich stellvertretend für das gesamte OK bei den zahlreichen freiwilligen Helfern, welche insgesamt 7600 Helferstunden leisteten, bei den Landbesitzern, Gabenspendern, Gönnern sowie bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit.

Das grosse Jubiläumsfest

Der normalerweise anstehende Imbiss nach der Hauptversammlung fiel dieses Jahr aus einem speziellen Grund aus: Im Anschluss an die Hauptversammlung startete sogleich das Jubiläumsfest 100 Jahre Schwingersektion Adelboden, zu dem die Mitglieder und Gäste geladen waren. Neben den Mitgliedern der eigenen Sektion waren auch Delegationen der Schwingersektionen aus dem Kandertal, der Sektion Lenk, des Oberländischen Schwingerverbandes (OSV) sowie der Gemeinde Adelboden geladen. Die geschmückte Turnhalle bot einen würdigen Rahmen für diese einmalige Feier. Der Reigen der Festreden und Grussworte wurde vom Sektionspräsidenten Thomas Oester eröffnet, es folgte das Grusswort des Gemeindeobmannes Willy Schranz. Auch der OSV-Vertreter Jonas Lengacher sowie Urs Schütz, stellvertretend für die Kandertaler Schwingersektionen, überbrachten Grüsse und Wünsche für die nächsten 100 Jahre. Das anschliessende Festessen mundete und wurde musikalisch durch das Schwyzerörgelitrio Elsighorn sowie den Jodlerklub Adelboden umrahmt.

Jubiläumsbuch ist in Arbeit

Nach dem Hauptgang sorgten die Jungschwinger mit einer gelungenen Theateraufführung für Furore. Und brachten den nötigen Schwung in den weiteren Verlauf des Jubiläums. Nach dem Dessert stellte die Jubiläumskommission das Jubiläumsbuch «100 Jahre Schwingersektion Adelboden» vor, welches Mitte 2026 erscheinen soll. Mit viel Interesse verfolgten die Gäste anschliessend die Diashow aus Bildern der letzten 100 Jahre, welche den offiziellen Teil der Jubiläumsfeier abschloss. Wer jetzt meint, das Fest wäre dann zu Ende gewesen, der irrt gewaltig. Nun ging das gemeinsame Fachsimpeln erst richtig los. Natürlich durften auch die Diskussionen über die vergangene Schwingfestsaison nicht fehlen. Auf jeden Fall dauerte das Fest bis in die frühen oder vielleicht doch eher sehr frühen Morgenstunden weiter. «Selbstverständlich bleibt dieser Teil diskret, es wurde aber gemunkelt, dass die Ältesten für einen Moment die Jüngsten waren», schreibt die Schwingersektion.