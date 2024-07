VORSCHAU Der Frutigtaler Buebeschwinget findet in diesem Jahr am 3. August in Kien / Reichenbach statt. Der Sportplatz neben dem Schwingkeller und der Turnhalle Kien bietet dafür ideale Voraussetzungen. Erwartet werden rund 220 Jungschwinger, davon 20 Reichenbacher.

