Ein Sommerverein feiert Geburtstag

Initiiert vom damaligen Kurdirektor wurde vor 75 Jahren der Schwimmklub Adelboden (SKA) gegründet. Dass dieser heute noch existiert, ist angesichts schwieriger Rahmenbedingungen keine Selbstverständlichkeit.

BIANCA HÜSING

Theroetisch könnte der Schwimmklub schon über 90 Jahre auf dem Buckel haben. Einen ersten Gründungsversuch gab es nämlich bereits 1932, als das Gruebibad gerade frisch eröffnet worden war. Gemäss «Adelbodenbuch» ging die Initiative damals auf einen Schwimmlehrer mit dem untypischen Namen Mistelbeek zurück – besonders erfolgreich war sie aber nicht. Schon ein Jahr nach seiner Gründung war der erste Schwimmklub Adelbodens wieder Geschichte. Ganze 16 Jahre gingen ins Land, bis ein neuerlicher Anlauf gestartet wurde.

Diesmal nahm sich der damalige Kurdirektor Ernst Hess der Sache an. Einerseits verfolgte er naturgemäss touristische Interessen: Ein Schwimmklub könne «schwimmsportliche Veranstaltungen» im Kurort Adelboden organisieren. Andererseits hatte Hess aber auch die Fitness der Dorfjugend im Blick. Im Gründungsprotokoll vom 10. Juli 1948 vermerkte er: «Es soll der schwimmfreudigen Jugend Gelegenheit geboten werden, durch regelmässiges Training das Schwimmen, Wasserballspiel und Springen richtig zu erlernen.»

Schlechtes Wetter, abwesende Aktive

Das Interesse an regelmässigem Training schien sich jedoch in Grenzen zu halten. Gerade zu Beginn hatte der SKA mit mangelnder Beteiligung zu kämpfen und verhängte sogar Bussen, um gegen unentschuldigte Trainingsversäumnisse vorzugehen. Das Problem: Viele Schwimmer waren unter der Woche gar nicht vor Ort, weil sie auswärts arbeiteten oder ihre Lehre absolvierten. Auch das Adelbodner Klima machte es dem Klub, der nur über ein Freibad verfügte, nicht gerade leicht. «Das schlechte Wetter beeinträchtigt die ohnehin eingeschränkten Trainingsbedingungen im Bergsommer», schreibt Hans Baumann im «Adelbodenbuch».

Die Situation verbesserte sich markant, als das Bad in den 1960er-Jahren mit einer Ölheizung zur Temperierung des Wassers ausgestattet wurde. Der Klub wuchs, es entstanden eine Senioren- und eine Damengruppe. Mit dem Bau des ersten Hotel-Hallenbads im «Nevada» erhielt der Schwimmklub ab 1970 sogar eine Wintertrainingsstätte. Zeitweise zählte der SKA über 200 Mitglieder, bekam aber bald Konkurrenz durch die neue Turnhalle und den 1973 gegründeten Damenturnverein. Heute liegt die Mitgliederzahl bei 121.

Freunde aus dem Nachbarland

Wettkampftechnisch ging es zwischen 1950 und 1980 zur Sache, als der SKA seine «Schwimm-Meetings» mit (inter-) nationaler Beteiligung veranstaltete. Ein Dauergast war seit 1952 der Wassersportverein Speyer. «Mit dem kleinen Schwimmverein im wunderbar gelegenen Kurort Adelboden entsteht eine Sport-Partnerschaft, die jedes Jahr zu einer neuen Einladung führt», schreibt der deutsche Klub in seiner Chronik. Mindestens viermal traten die Adelbodner den Gegenbesuch in Speyer an, 1977 feierten die beiden Schwimmklubs ihre 25-jährige Freundschaft.

Ab den 1980er-Jahren ermattete die Veranstaltungstätigkeit der Adelbodner. Das «Schwimm-Meeting» konnten sie mangels Anmeldungen nicht mehr ausrichten, und für nationale Wettkämpfe stiegen die Anforderungen zu sehr. Laut «Adelbodenbuch» organisierte der SKA ab 1981 für einige Jahre zusammen mit Frutigen und Spiez einen «Kandercup» für Jugendliche mit und ohne Lizenz.

Auch sportlich fiel es dem Klub mit seinen begrenzten Trainingsmöglichkeiten immer schwerer, mitzuhalten. Heute besteht er ausschliesslich aus FreizeitsportlerInnen und sieht seine Aufgabe primär darin, Kindern das Schwimmen beizubringen. Die Kurse sind mit bis zu 100 Kindern pro Sommer gut besucht und haben durchaus schon Talente an die Oberfläche gebracht – zum Beispiel Luc Graf, der in Adelboden das Schwimmen lernte und später für den Schwimmclub Frutigen mehrere Medaillen gewann.

Die Rettung des Gruebibads

Zwischenzeitlich wurde der Verein sogar politisch aktiv – wenn auch eher unfreiwillig. Als das sanierungsbedürftige Gruebibad Ende 2011 dauerhaft geschlossen werden sollte, wehrten sich die Schwimmer erfolgreich dagegen. Ihr Engagement hatte allerdings einen Preis: Fortan mussten sie die Anlage selbst bewirtschaften, unterstützt von Beiträgen aus Gemeinde und Tourismus. Währenddessen plante eine Gruppe unter der Leitung des SKA-Mitglieds Daniel von Allmen die Komplettsanierung des architektonisch vielgerühmten und denkmalgeschützten Gruebibads. Mit Erfolg: Per Urnenabstimmung gab eine grosse Mehrheit der Adelbodner grünes Licht für das Projekt. Der Schwimmklub zog sich daraufhin aus dem Betrieb zurück. 2018 teilte er der Gemeinde mit, er sehe sich ausserstande, die Badi nach der Sanierung weiterzuführen. Diese Aufgabe übernimmt seit der Neueröffnung der Frutiger Martin Egger.

Der Klub, der seit 2020 von Pia Schärz präsidiert wird, kann sich seither wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

Jubiläumsfest mit Wettkampf und Mode

Am kommenden Samstag, den 17. Juni, wird im Gruebibad gefeiert. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr mit einer Modenschau. Wer will (und sich vorher anmeldet), präsentiert unter den Augen einer Jury sein originellstes Badeoutfit.

Nach der Rangverkündigung beginnt der sportliche Teil: Um 12.30 Uhr findet das Differenzler-Schwimmen statt, zudem wird um den neuen Gruebi-Rekord über 50 Meter gekämpft. Um 13 Uhr gibt Sarka Kovandova einen Kurs in Wassergymnastik und um 14 Uhr startet der offizielle Teil mit dem Badespass und dem Ballonwettbewerb. Um 15 Uhr findet schliesslich die Rangverkündigung fürs Schwimmen statt. Nebst einer Hüpfburg gibt es Livemusik vom Duo Eggeport und Gratisbratwurst. Die Veranstaltung wird moderiert vom langjährigen SKA-Mitglied und ehemaligen Gemeindepräsidenten Daniel von Allmen.

