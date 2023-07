VORSCHAU Am Wochenende vom 12. / 13. August grassiert im Hasli wieder das Seifenkisten-Rennfieber. Am Samstag geht es um 14 Uhr mit den einheimischen PilotInnen und dem Firmenrennen los. Am Sonntag ab 9 Uhr brettern dann nebst den Einheimischen auch die FahrerInnen des Swiss-Cups ...