Ein Stück Heimat in Zürich

Rund 400 Gäste nahmen am letzten Freitag in Zürich an der Jahresversammlung der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden teil, unter ihnen zahlreiche Vertreter von Kantonsregierungen, von Städten und Gemeinden. Als Referent trat der Frutiger Gemeindepräsident Faustus Furrer auf – und der nutzte seine Chance.

MARK POLLMEIER

Als Faustus Furrer ans Rednerpult tritt, dauert die Veranstaltung bereits über eine Stunde. Präsident Werner Luginbühl hat seinen Jahresbericht abgegeben, diverse Traktanden wurden abgehandelt. Etliche Vertreter von Bergkantonen haben ihre Grussworte gesprochen. Einer von ihnen war Martin Schlup, der aktuelle Berner Grossratspräsident. Unter den Gästen im grossen Ballsaal des Zürcher Marriot Hotels hat sich eine gewisse Schläfrigkeit breitgemacht. Nun also Furrer.

«Tritt frisch auf, tu’s Maul auf, hör bald auf!» Mit diesem Luther-Zitat startet der Frutiger in seine Rede – und hat damit gleich den ersten Lacher auf seiner Seite. Es wird nicht der letzte sein.

Bergler mit internationaler Erfahrung

«Was ist Heimat?», zu dieser Frage soll der Gastredner etwas sagen. Das Thema ist ein weites Feld: Was Heimat sei und was sie ausmacht, darüber gibt es fast ebenso viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Furrer tut deshalb gar nicht erst so, als könne er heute irgendeine abschliessende Definition bieten. Stattdessen nähert er sich dem Begriff von vielen Seiten an. Kulturelle Eigenarten, die Erinnerungen an die Kindheit, Geografie und Landschaft, der politische Rahmen und natürlich die Sprache – all das könne für einen Menschen Heimat sein, so Furrer. Und weil man schlecht über Heimat reden kann, ohne über sich selbst zu sprechen, beginnt er nun von sich zu erzählen. Er selbst sei ja Berner Oberländer und Oberwalliser. «Ich musste mir öfter sagen lassen, dass das so ziemlich die schlimmste Kombination sei, wenn es um Weltoffenheit und Weitblick gehe.» Doch kaum, dass er sie ausgesprochen hat, fängt Furrer diese Klischees mit einem Witz wieder ein. «Immerhin habe ich mich heute bis nach Zürich gewagt, was beweist, dass ich durchaus über eine gewisse Weltoffenheit verfüge.»

Der Gag mit der Weltoffenheit ist natürlich reines Understatement, denn Furrer hat sich ja nicht nur nach Zürich gewagt. Als Verteidigungsattaché lebte er jahrelang in Rom, er war in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Griechenland und Israel akkreditiert. Die Leute im Saal wissen um diese Vergangenheit, Werner Luginbühl hat es ihnen zuvor erzählt.

Aromat in Teheran

Die internationale Erfahrung und seine ausgedehnten Reisen machen Furrer als Referenten natürlich umso interessanter. Denn das Merkwürdige an der Heimat ist ja gerade, dass man sie umso stärker empfindet, je weiter man von ihr weg ist. Und so erzählt Furrer von einer Mitreisenden, die in Teheran vor einem wunderbaren orientalischen Nachtessen sass und solange in der Handtasche wühlte, bis sie ein Döschen Aromat daraus hervorgezaubert hatte. Er selbst gesteht, dass er sich während seiner Zeit in Rom manchmal einfache Cervelats mitbringen liess. «Ein guter Cervelatsalat mit roten Zwiebeln, dazu frisches, gutes Brot und ein kaltes Bier – das war in Italien der Inbegriff von ein klein wenig Heimat.» Ob Geruch, Geschmack, eine einfache Melodie oder der eigene Dialekt: Das Gewohnte, Vertraute ist eben immer ein Stück Zuhause.

«Das war wieder mal so richtig schön»

Woher er kommt, lässt Furrer freilich nicht nur mündlich einfliessen. Passend zu seiner Rede werden hinter ihm Bilder eingeblendet. Und natürlich nimmt der Frutiger Gemeindepräsident die Gelegenheit wahr, en passant die eigene Heimat zu bewerben. Gleich zu Beginn erscheint die Tellenburg auf den Leinwänden. Es ist eine Aufnahme wie gemalt: Der Burgturm ragt aus saftig grünen Bäumen heraus, im Hintergrund leuchten majestätisch Balmhorn und Altels. Bei solchen Ansichten muss man über die Schönheit der eigenen Heimat gar nicht mehr viele Worte verlieren.

Mit der Tellenburg schliesst sich am Ende auch der Kreis: Faustus Furrer erzählt von den Freilichtspielen im Sommer 2022, die nicht zuletzt auch viele Heimweh-Frutiger besucht hätten. Um danach zu sagen: «Das ist jetzt aber mal wieder so richtig schön gewesen.» Nach einem kleinen Werbeblock für das Freilichttheater 2024 wagt der Redner dann doch noch so etwas wie eine Definition: Heimat, das sei Identität – Erinnerung und Zugehörigkeit, so Furrer. Und auf diesen Heimatbegriff können sich wohl alle im Saal einigen, gleich, woher sie kommen.