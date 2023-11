Am vergangenen Sonntag wurde Pfarrer Christoph Furrer feierlich in sein Amt eingesetzt. Die Einsetzung nahm Pfarrer Patric Reusser in der vollbesetzten Kandergrunder Kirche vor. Organist Hans Schüpbach und Philipp Furrer an der Weissenborn-Gitarre gestalteten die Feier musikalisch, ...