FUSSBALL Am Mittwochabend fand das Nachtragsspiel der 2. Runde im Berner Cup auf dem Fussballplatz Frutigen statt. Beim ersten Versuch hatte das Spiel wegen heftiger Gewitter abgebrochen werden müssen. In einem spannenden Kampf spielten sich die Frutiger gegen den FC Goldstern in die ...