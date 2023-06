Eine Reise durch König Salomos Reich

Am 27. Mai reisten rund 180 Zweit- bis NeuntklässlerInnen und LeiterInnen nach Hondrich ins Pfingstlager des BESJ (Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen). Die TeilnehmerInnen und LeiterInnen kamen aus Aeschi, Brienz, Frutigen, Gurzelen, Interlaken, Unterseen und Visp. Angekommen am Bahnhof Spiez, wurde jede Ortsgruppe mit einer Karte ausgerüstet. Darauf war der Weg zum Lagerplatz in Hondrich markiert. Auf dieser Einstiegswanderung wurden die TeilnehmerInnen bereits ans Thema des Pfingstlagers herangeführt: König Salomo. Sie trafen auf verschiedene MitarbeiterInnen des Königspalasts, die prüften, ob die Kinder würdig sind, das Königreich zu betreten. Der Referent nahm sie mit in die biblische Geschichte und zeigte ihnen anhand von Salomos Leben auf, dass Gott sie liebt, erfüllt, leitet und ans Ziel bringt.

Bauen auf dem Lagergelände

Auf dem Lagerplatz begannen die Jungscharen, die Unterstände, Bänke und Tische zu bauen und die Zelte aufzustellen. Waschgelegenheiten und ein Grosszelt waren bereits im Vorfeld von HelferInnen aufgebaut worden.

Ein Highlight für die Kinder war das Geländespiel am Samstagabend im Wald. In verschiedenen Gruppen «verdienten» sie Gegenstände wie Blachen für einen Thron und königliche Kleidungsstücke. Das Ziel war, seinen König so schnell wie möglich einzukleiden.

Am Sonntagmorgen wurden verschiedene Workshops angeboten. Die Kinder hatten ein vielfältiges Angebot zur Auswahl – vom Geländespiel im Wald über das Knüpfen von Freundschaftsbändern bis hin zum Krone-Basteln. Am Nachmittag ging es zur Abkühlung noch einmal in den Wald. Bei einem weiteren Geländespiel wurde Salomos Tempel eingerichtet. Am Abend verbrachten die Kinder in der eigenen Jungschar einen unvergesslichen Abend. In den Ortsgruppen wurde am Lagerfeuer gesungen und gebrätelt, es wurden Spiele gespielt, Geschichten erzählt sowie Crêpes und Waffeln zubereitet.

Am Montagmorgen halfen die TeilnehmerInnen fleissig beim Abbau der Zelte und Lagerbauten mit. Während ihre LeiterInnen noch weiter Blachen auseinander knüpften und Pflöcke aus dem Boden zogen, traten die Kinder in verschiedenen Spielen wie Dart, Sitzstaffete oder Jonglieren gegeneinander an und versuchten, neue Rekorde aufzustellen. Was von Freitagmorgen bis Sonntag aufgebaut worden war, verschwand am Montag innert kürzester Zeit – und die Gruppe trat glücklich und müde ihre Heimreise an.

DEBORAH STOLL, JUNGSCHAR VISP