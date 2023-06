Am vergangenen Samstag veranstaltete das Alters- und Pflegeheim jetzt Andristmatte einen Koffer-Märit. Rund 30 regionale AusstellerInnen boten dem neugierigen Publikum ihre Waren zum Verkauf an. Der Märit wurde rege besucht, und auch die Nachfrage nach Risotto und Bratwürsten vom Feuer war gross. Die kleineren Gäste verpflegten sich lieber mit Zuckerwatte und hatten ihre helle Freude am Dampfkarussell, das auch Technikinteressierten viel Spannendes bot. Der Koffer-Märit war für die BewohnerInnen eine willkommene Abwechslung und animierte auch viele Angehörige zu einem Besuch. Das Wetter spielte ebenfalls mit. Trotz hoher Temperaturen bot der beschattete Gartensitzplatz viel Raum zum gemütlichen Zusammensein an einem rundum gelungenen Anlass.

PRESSEDIENST JETZT FRUTIGLAND AG