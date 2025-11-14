Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Einer der besten Tage

  14.11.2025 Blickpunkt

Wir wussten nicht, wo wir am Zukunftstag hingehen sollten. Flurina schreibt gerne und Jasha gestaltet gerne Zeitungen. Wir kennen beide jemanden, der hier arbeitet. Wir fragten sie, ob wir am Zukunftstag herkommen dürfen. Die Antwort war: «Ja, sehr gerne.» Da die Arbeit sehr ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote