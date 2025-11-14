Einer der besten Tage

Wir wussten nicht, wo wir am Zukunftstag hingehen sollten. Flurina schreibt gerne und Jasha gestaltet gerne Zeitungen. Wir kennen beide jemanden, der hier arbeitet. Wir fragten sie, ob wir am Zukunftstag herkommen dürfen. Die Antwort war: «Ja, sehr gerne.» Da die Arbeit sehr ...

Wir wussten nicht, wo wir am Zukunftstag hingehen sollten. Flurina schreibt gerne und Jasha gestaltet gerne Zeitungen. Wir kennen beide jemanden, der hier arbeitet. Wir fragten sie, ob wir am Zukunftstag herkommen dürfen. Die Antwort war: «Ja, sehr gerne.» Da die Arbeit sehr abwechslungsreich ist, hat jeder verschiedene Aufgaben zu tun. Wir freuen uns, die Zeitung mitzugestalten.

TEXT: FLURINA UND JASHA / BILD: JACQUELINE RÜESCH