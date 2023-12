SKI ALPIN Am Samstag wurde in Vald’Isère der erste Männer-Riesenslalom der Saison ausgetragen. Drittbester Fahrer von Swiss-Ski war Sandro Zurbrügg aus Frutigen. Er startete mit der Nummer 69, stiess am Morgen auf Platz 30 vor und steigerte sich im zweiten Durchgang ...