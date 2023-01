Ernst Wandfluh (SVP) will in den Nationalrat

Der Kandergrunder SVP-Grossrat Ernst Wandfluh tritt zur Wahl in den Nationalrat vom 22. Oktober 2023 an. Als Fachkommissionspräsident Tierproduktion des Berner Bauern Verbandes sowie Präsident des Alpwirtschaftlichen Vereins Bern setze er sich für die landwirtschaftlichen und ländlichen Interessen der Bevölkerung ein und wolle dieses Engagement auf nationaler Ebene erweitern, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Deshalb kandidiert er für den Nationalrat auf der Liste der SVP Kanton Bern.

Mehr dazu lesen Sie im nächsten «Frutigländer».