Facettenreiches Fussballfest

Mit dem Familyday ging die Jubiläumswoche anlässlich des 75. Geburtstages des FC Frutigen am Sonntagnachmittag zu Ende. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz

KATHARINA WITTWER

Eine lockere Atmosphäre herrscht am Sonntagnachmittag auf und rund um den Fussballplatz in Frutigen. «Geschätzt 500 Personen halten sich aktuell auf dem Areal auf – von der Grossmutter bis zu den Jüngsten Kinderwagen. Alle haben sichtlich Spass», freut sich Co-OK-Präsident Hanspeter Burri, der von allen «Kili» genannt wird.

«Bubblesoccer» und «Menschenkicker»

Auf der einen Hälfte der Rasenfläche versuchen in der Gruppenphase 28 Familienteams, den Ball ins gegnerische Tor zu versenken. «Wir haben bisher bloss einen Match gewonnen. Doch Hauptsache, es macht Spass», meint Sabrina Rainer. Auf ihrem Leibchen steht «Mama» und die Zahl 23. Das Familienteam besteht aus zwei Elternpaaren und fünf Kindern. Bloss einer der Buben trägt Fussballschuhe, alle anderen nicht mal Schienbeinschoner. «Wir spielen vorsichtig und wollen niemandem ‹zu nahe treten›». Seine weissen T-Shirts hat das Team ganz spontan erst am Vormittag beschriftet.

Auf der anderen Platzhälfte sind verschiedene Spassposten aufgebaut, bei denen die Teams ebenfalls punkten können. Der «Menschenkicker» ist ein überdimensionierter «Töggelikasten» mit je drei Stürmern, zwei Verteidigern und einem Goalie. Die SpielerInnen halten sich an Griffen an massiven Stangen fest und versuchen, den Gegner zu besiegen. So ein Match dauert 2 mal 4 Minuten, dazwischen eine Minute Pause.

Die grossen, durchsichtigen Bälle mit menschlichen Beinen haben eine grosse Anziehungskraft. «Bubblesoccer» nennt sich diese Disziplin. Während einer Partie dürfen die SpielerInnen ausgewechselt werden. «Es ist unsäglich heiss da drin, aber trotzdem cool.» Die Sicht sei etwas verschwommen, was es schwierig mache, den Ball und die anderen SpielerInnen zu erkennen, kommentiert Tanja vom Team «Joberery». Da die Mannschaften unterschiedlich gross sind, zählt bei jeder Disziplin das Durchschnittsresultat für die Endwertung.

Wer grad Spielpause hat, versucht beim Fussballradar, den Ball möglichst kräftig ins Tor zu kicken. Der 12-jährige Bruno, Junior beim FC Frutigen, bringt es auf satte 83 km / h.

Angebote auch für Unsportliche

Die Kleinsten vergnügen sich derweil bei der Hüpfburg oder selbstständig beim Spielanhänger. Obwohl die zwei Kinderschminkerinnen Christine Ritter und Susanne Hiltbrand regen Zulauf haben, erblickt man kaum Kinder mit Katzen- oder Tigerbemalung auf dem Gesicht. Glitzertattoos auf dem Arm, die bis zu fünf Tage halten, sind hingegen hip.

Im FC-Hüsi wird derweil das kantonale Schwingfest mit ausgeschaltetem Kommentar ausgestrahlt. Doch kaum jemand schaut auf den Bildschirm, denn auf dem Festareal ist viel los. Man schwatzt mit Leuten, die man länger nicht mehr gesehen hat. Gegen Hunger und Durst gibt es Bratwürste und Steak mit Pommes, Kebab, tamilische Spezialitäten, Glace und beim Bierwagen auch alkoholische Getränke. Im eigens eingerichteten FC-Museum sind alle bisherigen Leibchen und Jacken, ausgewählte Mannschaftsfotos aus verschiedenen Epochen und eine Pokalausstellung zu besichtigen.

Autogramme von David von Ballmoos

Ein Höhepunkt des Nachmittages ist die Autogrammstunde mit YB-Torhüter David von Ballmoos. Vor allem die Kinder belagern das Tischchen auf dem Platz. Auf Wunsch signiert er auch Fussballschuhe oder Leibchen. Mutige lassen sich gemeinsam mit ihm ablichten. «Ich werde das Foto auf meinem Handy als Hintergrundbild aufladen», erklärt Lars ganz stolz.

«Ziel unseres Jubiläumsanlasses und vor allem von heute Nachmittag war nicht, möglichst viel Gewinn zu generieren», so der für die Finanzen verantwortliche Bernhard Ruch. Markus Müller doppelt als Eventverantwortlicher nach: «Wir wollten der Frutiger Bevölkerung einen unvergesslichen Tag bereiten – und das ist uns hoffentlich gelungen!»

Sieger der verschiedenen Turniere Firmenturnier: Zurbrügg + Lauener

Grümpelturnier: Kat. normal: Armada.ch

Kat. mixed: Mi persönlich Favorit

Schülerturniere: Jg. 2014–15: Kat. sehr stark: England (aus Heimberg); Kat. stark: Spanien

Jg. 2012–13: Kolumbien

Jg. 2010–11: Marokko

Jg. 2008–09: Schottland

Bei der Lotterie gewinnt Los Nr. 567 den 1. Preis, einen Ford Fiesta.

Die Gewinnzahlen werden im «Frutigler Anzeiger» von kommender Woche publiziert.

Bilanz des OK

Die Turnierwoche und das 75-Jahr-Jubiläum konnten bei besten Wetterbedingungen durchgeführt werden. Insgesamt massen sich 122 Teams gegeneinander, wobei Fairness und Spass bei Jung und Alt beim Fussballspiel und an den zahlreichen Spielgeräten im Vordergrund standen. Am Freitag Abend traf sich die FC-Familie intern zum Fest. 400 Aktive, Ehemalige, Sponsoren und Donatoren sowie Vertreter von Gemeinde, Fussballverband und Nachbarclubs trafen sich im Festzelt zu Apéro, Nachtessen und musikalischer Unterhaltung. Das eingerichtete FC-Museum hinterliess bei einzelnen Besuchern sogar ein paar Tränchen der Rührung. Die Samstagsparty mit den DJs Schelker, Reusser und Thomi wurde von rund 900 jüngeren Partygängern bis in die frühen Morgenstunden besucht. Die Oldiesbar mit DJ Ironware und Funky Soulsa und das FC-Hüsi waren für alle Generationen eher ein Rückzugsort in ruhigere Gefilde. Das OK und der Präsident Thomas Rösch erhielten viele positive Rückmeldungen zu diesem Jubiläumsanlass.

KILI BURRI, CO-OK-PRÄSIDENT