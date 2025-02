Flüssige Endlager

UMWELT Wer heute das Wort «Endlager» hört, denkt vermutlich an atomaren Müll. Eine dauerhafte Bleibe für solches Material zu finden, ist eine äusserst komplexe Angelegenheit, die jahrzehntelange Planung voraussetzt. In den 1940er-Jahren war das noch etwas anders: Problematische Abfälle wie Munition wurden kurzerhand in Schweizer Seen «endgelagert» (das Bild zeigt eine solche Entsorgungsaktion auf dem Thunersee im Jahr 1948 /49). Inzwischen macht sich das Bundesamt für Rüstung Gedanken, wie man die versenkte Munition wieder bergen könnte – und hat deshalb einen Ideenwettbewerb lanciert, der auf reges Interesse stiess.



