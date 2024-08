Mit ihren gerade mal sechs Jahren war Andrina Schneider die jüngste Teilnehmerin an der Bernisch-Kantonalen Handmähmeisterschaft, die am letzten Wochenende stattfand. Aber auch die Generation «ü70» war noch auf dem Fest- und Wettkampfgelände oberhalb der Kirche anzutreffen – manche noch aktiv an der Sense, andere aus Verbundenheit zum örtlichen Verein oder um den Nachwuchs zu unterstützen. Mehr lesen Sie hier