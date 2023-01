Frutiger Tofu ist weiterhin gefragt

Die Insolvenzmeldung der Reformhauskette Müller erfüllte Zulieferbetriebe wie die Futur Naturprodukte GmbH mit Sorge. Deren Geschäftsführer gibt jedoch Entwarnung.

BIANCA HÜSING

Der Bio-Trend scheint vorbei, mindestens aber unterbrochen zu sein. Seit Monaten ist sowohl in der Schweiz als auch in den Nachbarländern der EU immer wieder zu lesen, dass die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln sinkt. Als Ursache wird unter anderem die politisch-ökonomische Weltlage genannt: In Zeiten von Krieg und Inflation sparen Konsument-Innen offenbar beim täglichen Einkauf. Leidtragende sind in dieser Entwicklung vor allem Fachgeschäfte, die sich auf Bio-zertifizierte Waren spezialisiert haben und entsprechend höhere Preise aufrufen. Grossverteiler oder Discounter, die nebst konventionellen Produkten auch ein stetig wachsendes Bio-Sortiment mit Eigenmarken anbieten, spüren allenfalls eine Stagnation in diesem Bereich.

Kunden meldeten sich per E-Mail

Der Fachhandel gerät also zusehends unter Konkurrenz- und Preisdruck. In Deutschland und in der Schweiz gingen zuletzt altgediente Bio-Ketten insolvent; das Jahr 2023 begann hierzulande mit der überraschenden Nachricht, die Reformhauskette Müller werde per sofort all ihre 37 Filialen schliessen. Das Frutigland ist davon zwar nicht unmittelbar betroffen (die nächste Filiale befand sich in Thun), doch Zulieferer gibt es hier durchaus – zum Beispiel die Futur Naturprodukte GmbH. Die Frutiger Firma, die seit Jahrzehnten Bio-Tofu, -Seitan, -Tempeh und -Okara herstellt, verkaufte ihre Waren unter anderem in den Reformhäusern und Bioläden der Müller-Kette. «Als wir von deren Insolvenz erfuhren, waren wir schon etwas geschockt», sagt Samuel Klopfenstein, Geschäftsleiter der Futur Naturprodukte GmbH. «Natürlich hatten wir auch Sorge, dass sich dies auf unsere Umsätze auswirkt.» Bisher sei jedoch kein Rückgang festzustellen.

Der Frutiger Betrieb veräussert seine Produkte an die Horai AG, einen Bio-Verteiler für die Region Bern. Dieser wiederum beliefert auf Bestellung Fachgeschäfte oder Gastronomen. Wie viele seiner Tofus konkret in den Müller-Läden gelandet sind, weiss Klopfenstein also gar nicht. Was er hingegen weiss: «Wir setzen aktuell genau so viele Waren ab wie vorher. Wahrscheinlich verlagert sich die Nachfrage auf andere Läden.» Viele Kunden hätten sich nach der Insolvenzmeldung von Müller gemeldet und gefragt, wo sie denn nun den Frutiger Tofu beziehen können. «Ich rate ihnen jeweils, sich an ihren Dorf- oder Quartierladen zu wenden. Wenn deren Betreiber sehen, dass genug Nachfrage besteht, nehmen sie unsere Produkte möglicherweise in ihr Sortiment auf.» Dass es sich dabei nicht nur um Biogeschäfte handeln muss, zeigt das Beispiel Frutigen. Hier wird der Tofu unter anderem in zwei Metzgereien angeboten. Problematisch wäre aus Klopfensteins Sicht nur, wenn die Kunden auf Grossverteiler ausweichen würden. Dort könne und wolle er nicht einsteigen, weil Konkurrenz und Preisdruck im Tofu-Sortiment einfach zu gross seien. «Aktuell sehe ich aber keinen Anlass zur Sorge. Die Nachfrage ist seit Jahren ungebrochen. Ob das so bleibt, wissen wir natürlich nicht.»