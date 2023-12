Der Frutiger Skirennfahrer Sandro Zurbrügg erzielte am Samstag im Riesenslalom von Val-d’Isère ein bemerkenswertes Resultat. Als 30. qualifizierte sich der Technik-Spezialist für den 2. Lauf. Dort fuhr er den Kurs in bestechender Form, machte 13 Plätze gut und landete am Ende auf Rang 17. Wie Sandro Zurbrügg diese Premiere erlebte, lesen Sie im nächsten "Frutigländer".