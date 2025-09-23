Gobeli marschiert durch

Am Samstag fand der sechste Hornberg-Schwinget ob Saanenmöser statt. Unter den 40 angetretenen Schwingern waren mit Patrick Gobeli und Dominik Gasser auch zwei Eidgenossen anwesend.

Am Samstag fand der sechste Hornberg-Schwinget ob Saanenmöser statt. Unter den 40 angetretenen Schwingern waren mit Patrick Gobeli und Dominik Gasser auch zwei Eidgenossen anwesend.

Da Patrick Gobeli all seine fünf Gänge souverän gewinnen konnte und sein Vorsprung gross war, hätte ihm im Schlussgang ein Gestellter gereicht. Nichtsdestotrotz schwang der Sennenschwinger angrif!g und konnte in der 5. Minute David Maurer mit Kurz zu Boden bringen. Nach 5 Minuten 46 Sekunden kam Gobeli mit einem Münger-Murks zum gültigen Resultat über David Maurer und konnte den sechsten Hornberg-Schwinget für sich entscheiden. Mit Florian Aellen, der in Adelboden wohnhaft ist, jedoch für den Schwingklub Saanenland antritt, Dario Bühler, Bruno Grossen und Kilian Wyssen standen auch Schwinger aus dem Frutigland am Hornberg im Einsatz. Bester dieser Schwinger wurde auf Rang 4 Florian Aellen.

Der Schwingklub Saanenland feiert dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Nach dem Schwingklub Zürich ist er der zweitälteste Schwingklub der Schweiz. Zu diesem feierlichen Anlass hat der Klub ein Buch mit dem Titel «Schwingen im Saanenland» herausgegeben.

Mümliswil: Wittwer im Schlussgang

Die Schwinger vom Schwingklub Aeschi standen am Herbst-Schwinget Mümliswil im Einsatz. Jan Wittwer schaffte es bis in den Schlussgang und stand, wie im ersten Gang, dem Nordwestschweizer Nick Alpiger gegenüber. Im ersten Gang endete diese Paarung gestellt. Im Schlussgang unterlag der in Faulensee wohnhafte Wittwer Alpiger jedoch und reihte sich am Schluss auf Rang 5 ein. Bester Aeschiner wurde Fabian Schärz auf Schlussrang 2b.

MARLENE FRATTINI