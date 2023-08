Grosses Spiel für den FC Frutigen

FUSSBALL Da die Teams des FC Frutigen in der letzten Saison den zweiten Platz in der schweizerischen Fairplay-Rangliste belegten, dürfen die beiden ersten Mannschaften der Damen und Herren am Schweizer Fussballcup teilnehmen. Ein schönes Geschenk im Jubiläumsjahr.

Gross war die Spannung Ende Juni, als die Begegnungen für die erste Runde der Herren durch den FCF-Präsidenten Thomas Rösch ausgelost wurden. Mit dem FC Thun hat er seinem Verein ein Traumlos gezogen. Dem Fanionteam der Damen wurde das Team des FC Châtel– Saint-Denis aus der zweiten Liga zugelost. Dieses Spiel wird am Samstag, 9. September, in Frutigen ausgetragen.

Für den Knaller gegen die Profis aus Thun laufen in Frutigen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit am 19. August alles bereit ist für ein grosses Fussballfest. Eine Tribüne für 1800 Zuschauer sowie Zelte für die Festwirtschaft sollen aufgestellt, zudem soll ein Catering aufgezogen werden. Ein grosser Budgetposten für den Anlass ist auch das vorgeschriebene Aufgebot an Sicherheitskräften, welche die Anhänger des Gastklubs überwachen.

In sportlicher Hinsicht lebt im Verein der Traum, gegen den übermächtigen Gegner ein grosses Spiel zeigen zu können. Realistisch gesehen wären aber eine knappe Niederlage oder gar ein erzieltes Tor schon ein Erfolg. Auf der Seite des Gegners steht neben einigen arrivierten Spielern mit Super-League-Vergangenheit auch der Kandergrunder Eric Wyssen, ein ehemaliger Junior des FC Frutigen, im Kader.

Wie ist die Stimmung beim FC Frutigen vor dem grossen Spiel? Der Dienstälteste Spieler, Jason Maurer, sowie Cheftrainer Geri Fuchs geben Auskunft:

Hat das Team in der letzten Saison speziell darauf geachtet, wenige Verwarnungen zu erhalten, um über die Fairplay-Wertung in den schweizerischen Fussballcup zu kommen?

Geri Fuchs (GF): In der 1. Mannschaft wird Fairness immer wieder angesprochen, da die Fairnesspunkte in den Ranglistenwertungen des Breitenfussballs an zweiter Stelle zum Tragen kommen. Dies kann bei Punktegleichheit im Aufstiegs- oder Abstiegsfall entscheidend sein. Mit den wenigsten Strafpunkten in unserer Gruppe konnten wir somit unseren Teil zum Erfolg des ganzen Vereins beitragen. Dafür brauchte es jedoch alle Trainer, Betreuer und Spieler, die allesamt einen grossen Wert auf die Fairness legen.

Jason Maurer (JM): Wir wurden durch den Trainerstaff immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns dem Schiedsrichter, der gegnerischen Mannschaft wie auch den Zuschauern gegenüber fair und respektvoll verhalten sollen. Die 1. Mannschaft ist das Aushängeschild des FCF. Wir sind uns bewusst, dass wir eine Vorbildfunktion gegenüber den Junioren und dem Verein haben. Fairness ist ein wichtiger Grundsatz in unserem Team sowie auch im ganzen Verein.

Welcher war der Wunschgegner vor der Auslosung?

GF: Ich hatte mir keine grossen Gedanken über einen möglichen Gegner gemacht. Am Schluss der Auslosung (Basel und Thun waren noch im Topf) wäre auch der FC Basel super gewesen.

JM: Mein grösster Wunsch war es, gegen eine Profimannschaft zu spielen. Ein absoluter Traum wäre der FC Basel gewesen. Ich denke aber, dass wir mit dem FC Thun letztendlich das bestmögliche Los für die Region bzw. den Verein gezogen haben.

Geri Fuchs, Sie haben als Aktiver für den FC Thun gespielt, was hat sich seit damals geändert?

GF: Vergleichen ist schwierig, da ich damals beim FC Thun in der ersten Liga gespielt habe. Verändert haben sich sicher die physischen Voraussetzungen der Spieler, die Schnelligkeit und Technik. Das ganze Drum und Dran ist viel umfangreicher und professioneller geworden. Dies betrifft auch den Breitenfussball. Es braucht deutlich mehr Funktionäre im Verein, damit alles funktioniert.

Waren Sie damals auch schon Profis?

GF: Nein, aber wir absolvierten schon damals drei bis vier Trainings plus ein Spiel in der Woche.

Gibt es für den Cup-Match eine besondere Vorbereitung?

GF: Es ist keine spezielle Vorbereitung vorgesehen. Wir freuen uns einfach auf das Spiel und hoffen, mit dieser Partie viel Motivation zu tanken.

JM: Wir Spieler unterhalten uns gelegentlich darüber, wie der Match wohl sein wird und freuen uns natürlich sehr auf den grossen Tag mit hoffentlich einer Vielzahl an Zuschauern.

Ist es das grösste Spiel in Ihrer Karriere?

GF: Ja, als Trainer sicher. Als Spieler habe ich jedoch zwei andere Highlights erleben dürfen: 1980 beim EM-Qualifikationsspiel als Junioren-Nationalspieler gegen Spanien in Zaragoza und 1990 beim Testspiel FC Thun – Argentinien im Stadion Lachen im Vorfeld der WM in Italien.

JM: Ja, für mich ist es das grösste Spiel meiner Karriere. Ich hatte zuvor noch nie die Möglichkeit, gegen einen professionellen Fussballclub zu spielen. Entsprechend gross ist meine Motivation für dieses Spiel.

Es werden knapp 2000 Zuschauer erwartet, haben Sie schon mal vor einer solchen Kulisse gespielt?

GF: Ja, im Junioren EM-Qualifikationsspiel in Spanien waren es 35 000, im Testspiel gegen Argentinien kamen 2500 Zuschauer.

JM: Das wird für mich als Spieler eine Premiere sein und sicher auch für die meisten meiner Teamkameraden.

Was ist das Ziel für dieses Spiel?

GF: Ziel ist, dass wir so lange wie möglich die Null halten, und cool wäre es, wenn wir ein Tor erzielen könnten. Jeder soll einfach viel Freude an diesem Spiel haben, damit es allen in Erinnerung bleibt.

JM: Für mich ist das Ziel klar: Ich will gewinnen! Nüchtern betrachtet, schliesse ich mich meinem Trainer an: die Null so lange wie möglich halten und mindestens ein Tor erzielen.

PETER SCHMID, FC FRUTIGEN