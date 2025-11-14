Immobilien Immobilien
Gute Spielgruppen machen den Unterschied

  14.11.2025 Bildung|Schule
Spielerisch die Welt entdecken: Spielgruppen bieten Kindern wertvolle Lern- und Erfahrungsräume. BILD: PIXABAY:
In der Schweiz ist der Besuch einer Spielgruppe freiwillig – doch ihre Bedeutung für die frühe Förderung wächst. Der Schweizerische Spielgruppen-LeiterInnen-Verband (SSLV) sensibilisiert mit einer neuen Kampagne für Qualität und Mindeststandards und ...

