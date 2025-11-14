Gute Spielgruppen machen den Unterschied

In der Schweiz ist der Besuch einer Spielgruppe freiwillig – doch ihre Bedeutung für die frühe Förderung wächst. Der Schweizerische Spielgruppen-LeiterInnen-Verband (SSLV) sensibilisiert mit einer neuen Kampagne für Qualität und Mindeststandards und ...

In der Schweiz ist der Besuch einer Spielgruppe freiwillig – doch ihre Bedeutung für die frühe Förderung wächst. Der Schweizerische Spielgruppen-LeiterInnen-Verband (SSLV) sensibilisiert mit einer neuen Kampagne für Qualität und Mindeststandards und ruft Eltern wie Trägerschaften zu mehr Bewusstsein auf.

JACQUELINE RÜESCH

Früh übt sich: In der Spielgruppe entdecken Kinder die Welt ausserhalb der Familie – spielerisch, sicher und mit Gleichaltrigen. Der Schweizerische Spielgruppen-LeiterInnen-Verband

(SSLV) rückt diese frühe Bildungsarbeit derzeit mit einer Sensibilisierungskampagne in den Vordergrund. Über seine Kanäle betont der Verband, dass Spielgruppen Lern- und Erfahrungsräume sind – keine «Betreuung light». Zugleich mahnt der SSLV für höhere Mindeststandards, weil Spielgruppen vielerorts ohne formelle Bewilligung betrieben werden dürfen.

Ist der Besuch einer Spielgruppe obligatorisch?

In der Schweiz gibt es kein generelles Obligatorium für den Besuch einer Spielgruppe. Spielgruppen gelten rechtlich meist nicht als bewilligungspflichtige Kinderbetreuung und vielerorts besteht weder Melde- noch Bewilligungspflicht. Eltern entscheiden also grundsätzlich frei, ob ihr Kind eine Spielgruppe besucht oder nicht.

Einige Kantone und Gemeinden kennen gezielte Sprachförderprogramme vor dem Kindergarten. Je nach Ort kann die Teilnahme für Kinder mit wenig Deutschkenntnissen verbindlich sein. Im Frutigland werden von den Gemeinden Betreuungsgutscheine ausgegeben, beispielsweise für die empfohlene sprachliche Förderung in Spielgruppen oder KITAS. Das ist allerdings kein Spielgruppen-Obligatorium, sondern eine lokal empfohlene Massnahme der frühen Förderung.

Zum Vergleich: Der Kindergarten ist heute in fast allen Kantonen mindestens ein Jahr, meist, wie im Kanton Bern, zwei Jahre, obligatorisch. Das betrifft jedoch die Schule – nicht die freiwillige Spielgruppe davor.

Uneinheitliche Regeln – Beispiel Kanton Bern

Die rechtliche Lage bleibt kantonal sehr unterschiedlich. Im Kanton Bern ist der Besuch von Spielgruppen seit dem 1. Juli 2025 bis zu neun Stunden pro Woche ausdrücklich ohne Kita-Bewilligung der Spielgruppe möglich – ein Schritt zur klareren Abgrenzung gegenüber Kitas. Für Eltern ändert dadurch nichts am Grundsatz der Freiwilligkeit, aber die Rahmenbedingungen für Trägerschaften werden präziser.

Was gute Spielgruppen ausmacht

Der SSLV wirbt für Qualität. Die folgende, vom SSLV inspirierte Liste hilft Eltern bei der Wahl – und eignet sich ebenso für Spielgruppen zur Selbstkontrolle (die ausführliche Checkliste finden Sie unter: qualitaet-spielt-die-hauptrolle.ch/#checkliste-tipps):

• Qualifiziertes Team: Leitpersonen mit Weiterbildung in Spielgruppen-/ Frühförder-Pädagogik; regelmässige Fortbildung.

• Überschaubare Gruppe: Betreuungsverhältnis altersgerecht; keine «Grossgruppen».

• Klare Pädagogik: Schriftliches Konzept zu Spiel, Sprache, Bewegung, Natur und sozialem Lernen; transparente Ziele.

• Sichere, kindgerechte Räume: Helle, aufgeräumte Umgebung; geprüfte Materialien; Möglichkeit für Bewegung drinnen und draussen.

• Kinderschutz und Sicherheit: Schutzkonzept, klare Abläufe bei Notfällen, Sensibilisierung fürs Kindeswohl.

• Elternarbeit: Verständliche Informationen, Eingewöhnung, Austausch-Gefässe und Feedback-Kultur.

• Inklusion: Offenheit gegenüber unterschiedlichen Sprachen und leichten Unterstützungsbedürfnissen; Zusammenarbeit mit Fachstellen bei Bedarf.

• Qualitätsentwicklung: Regelmässige Selbstevaluation, Elternfeedback, Anpassungen am Angebot.

• Transparenz bei Kosten und Zeiten: Klare Tarife, Ferienregelungen und

Reglemente, Verträge.

Spielgruppen bleiben in der Schweiz in der Regel freiwillig – und gerade deshalb entscheidet die Qualität. Der SSLV setzt den Fokus auf professionelle Frühförderung und klare Standards. Wer sich an der Checkliste orientiert und vor Ort nachfragt, findet rasch heraus, ob eine Spielgruppe hält, was sie verspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sslv.ch

Spielgruppen im Frutigland und Spiez:

Frutigen

Elternverein Frutigen – Raum- und Waldspielgruppe

Ort: Vordorfgasse 1, 3714 Frutigen

Öffnungszeiten:

Raumspielgruppe: Dienstag/Donnerstag 08.30–11.30 Uhr

Waldspielgruppe: Mittwoch 09.00–12.00 Uhr

Kontakt: elternverein-frutigen.ch

Spielgruppe «Isebähnli» (Schule Frutigen)

Ort: Kirchgasse 13, 3714 Frutigen

Öffnungszeiten: Montag/Freitag 08.45–11.45 Uhr

Kontakt: schulefrutigen.ch/schule/informationen/spielgruppe/

Adelboden

Spielgruppe Adelboden (Verein Spielgruppe Adelboden)

Ort: Adelboden

Öffnungszeiten: Mittwoch 09.00–11.30 Uhr Donnerstag 13.30–16.00 Uhr

Kontakt: spielgruppe-adelboden.jimdofree.com

Reichenbach

Elternverein Reichenbach – Innenund Waldspielgruppe

Ort: Bahnhofstrasse 30, 3713 Reichenbach

Öffnungszeiten: Montag, Innen 08.30–11.30 Uhr Dienstag, Wald 09.00–12.00 Uhr

Kontakt: reichenbach.ch/de/schule/schulergaenzende-angebote/spielgruppe/

Kandersteg

Familienverein Kandersteg – Spielgruppe

Ort: Kandersteg

Öffnungszeiten: Montag 09.00–11.30 Uhr (Jahr vor Kindergarten)

Kontakt: familienverein-kandersteg.ch/Angebote-fuer-Familien/Spielgruppe/

Aeschi

Elternverein Aeschi – Spielgruppe «Himmugüegeli»

Ort: Aeschi b. Spiez

Öffnungszeiten: Montag/Freitag 08.30–11.00 Uhr

Kontakt: ev-aeschi.ch/spielgruppe/

Krattigen

Spielgruppe «MUCKLAS»

Ort: Krattigen

Öffnungszeiten: Dienstag 09.00–11.30 Uhr Donnerstag 13.30–16.00 Uhr

Kontakt: krattigen.ch/dorfleben/vereine-krattigen

Spiez

Spiel- und Waldspielgruppe Spiez

Ort: Mehrere Standorte in Spiez, z.B. Faulensee (Adlerhaus, Interlakenstrasse 64)

Öffnungszeiten: 08.30–11.15 Uhr inkl. Auffangzeit 08.30–09.00 Uhr

Kontakt: spielgruppe-spiez.ch