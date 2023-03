Heimische Tanzgruppe holt den 1. Platz

«You name it», «3703» und «NAVY»: Diese drei Tanzgruppen sind die Siegerteams des kantonalen School Dance Awards. Die Gruppe «3703» der OSS Aeschi-Krattigen sicherte sich den ersten Platz in der Alterskategorie 7. bis 9. Klasse. Der BEKB-Publikumspreis ging an die Teams «You name it» und «Drop out».

Der Event wurde zusätzlich live übertragen – zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Showspektakel unter dem Motto «Let’s dance Disney» online mit. (Die Gruppe «3703» der OSS Aeschi-Krattigen ist im Video ab ca. 5:43:40 zu sehen.)

Die Award-Gewinner und einige der nächstrangierten Gruppen haben sich nun für den Nordwestschweizer Final des School Dance Awards qualifiziert, an dem sie sich mit Gruppen aus den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt messen werden. Dieser Anlass wird am Samstag, 25. März, im Stadtcasino Basel stattfinden.

Mehr zum Berner School Dance Award lesen Sie in der nächsten Ausgabe.