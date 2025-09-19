Helene Ogi und die anspruchsvollste Fernwanderung Europas

Als die ersten Sonnenstrahlen über der Adria und Triest aufgingen, schnürte Helene Ogi aus Frutigen ihre Laufschuhe in Monaco. Vor ihr lag kein gewöhnlicher Spaziergang, sondern eine der anspruchsvollsten Fernwanderungen Europas: die rote Via Alpina.

2100 Kilometer, 113 000 Höhen- und Tiefenmeter, acht Länder, unzählige Gipfel und Geschichten – von Triest bis Monaco. Die Route ist auf 120 Tage ausgelegt. Ogi benötigte dafür nur 55 Tage: Gestartet war sie am 2. Juli, zurückgekehrt am 25. August.

Vom Karst bis ans Mittelmeer

Was als persönliche Herausforderung begann, wurde zu einem ganz besonderen Abenteuer für die Frutigerin. Mit leichtem Rucksack, festem Ziel und einem Herzen voller Entschlossenheit startete sie ihre Reise durch die Karstlandschaften Sloweniens. Die Wege waren einsam, die Felsen schroff – doch jeder Schritt war ein Triumph über Zweifel.

In den Julischen Alpen begrüsste sie der Nebel, in den Dolomiten kämpfte sie gegen steile Anstiege und rutschige Pfade. Die Einsamkeit war ständige Begleiterin, doch Helene fand Kraft in der Stille. In kleinen Berghütten tankte sie Energie und trank frisches Quellwasser. «Ich bin ganz bewusst alleine gelaufen. Unterwegs gab es zwar zwischendurch Wegbegleiter, alleine lief ich allerdings am liebsten», erzählt Ogi.Ihre Route führte sie durch Slowenien, Italien, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Frankreich und endete schliesslich in Monaco. Insgesamt überquerte sie 44 Grenzen und berührte einige der berühmtesten Gipfel Europas – darunter den Triglav, die Drei Zinnen, die Zugspitze, die Birkkarspitze und den Mont Blanc.

Die Route ist ein Schmelztiegel der Kulturen und Sprachen – von Slowenisch über Ladinisch bis Okzitanisch – und führte sie durch Nationalparks, stille Täler, abgelegene Dörfer und kulturell reiche Städte wie Idrija, Brian- çon und Feldkirch.

Nicht alles war idyllisch

Doch nicht alles war idyllisch. Besonders in Frankreich fühlte sich Helene enttäuscht von der Gastfreundschaft. «Ich hatte gehofft, nach all den Tagen auf offene Türen und warmes Essen zu stossen. Stattdessen wurde ich misstrauisch beäugt oder gar ignoriert», berichtet Ogi. Es war ein starker Kontrast zu den herzlichen Begegnungen in Slowenien, Italien und der Schweiz, wo Leute ihr Essen und Trinken mit ihr teilten und Hüttenwirte sie herzlich emp!ngen. Trotz aller Widrigkeiten lief Helene stets bei Sonnenaufgang los, pausierte nur kurz und wanderte bis zum letzten Tageslicht. Ihre Füsse waren manchmal wund, ihre Muskeln schmerzten bald und die Schuhe hielten der Belastung nicht stand. «Das Wetter und die rauen Wege ruinierten meine Schuhe – ich musste unterwegs neue kaufen», erzählt die Frutigerin.

Ankunft in Monaco

In Monaco, am Mittelmeer, stand sie schliesslich nach 55 Tagen am Ziel.

Kein Empfangskomitee, keine Kameras – nur das Rauschen der Wellen und das Bewusstsein, diesen Moment geniessen zu dürfen. Denn für die Route braucht man normalerweise 120 Tage. Helene Ogi war deutlich schneller unterwegs.

MICHAEL SCHINNERLING