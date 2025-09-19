Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Helene Ogi und die anspruchsvollste Fernwanderung Europas

  19.09.2025 Sport
Die Drei Zinnen (italienisch Tre Cime di Lavaredo) sind ein markanter Gebirgsstock in den Sextner Dolomiten an der Grenze zwischen den italienischen Provinzen Belluno im Süden und Südtirol im Norden.
Die Drei Zinnen (italienisch Tre Cime di Lavaredo) sind ein markanter Gebirgsstock in den Sextner Dolomiten an der Grenze zwischen den italienischen Provinzen Belluno im Süden und Südtirol im Norden.

Als die ersten Sonnenstrahlen über der Adria und Triest aufgingen, schnürte Helene Ogi aus Frutigen ihre Laufschuhe in Monaco. Vor ihr lag kein gewöhnlicher Spaziergang, sondern eine der anspruchsvollsten Fernwanderungen Europas: die rote Via Alpina.

2100 ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote