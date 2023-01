Bereits zum dritten Mal darf Zakir Makhdoomi aus Frutigen in Unterseen Skulpturen ausstellen. Der Bildhauer bearbeitet am liebsten Marmor, hat jedoch auch Holz für sich entdeckt.

KATHARINA WITTWER

Das Haus an der Oberen Bahnhofstrasse 6 in Frutigen ist am Hang...