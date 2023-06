Im Tal hatte die Elternzeit keine Chance

KANTONALE VORLAGEN Zu beiden Geschäften hatten die StimmbürgerInnen eine klare Haltung. Die Lockerung der Schuldenbremse war nie gefährdet, während die Elternzeit wie erwartet bachab geschickt wurde. Die Frutigländer Gemeinden waren sich weitgehend einig – bis auf eine Ausnahme.

BIANCA HÜSING

Am Sonntag wurde in zwei Kantonen parallel über eine 24-wöchige Elternzeit abgestimmt. Doch abgesehen vom Inhalt der Forderung hatten die Genfer und die Berner Vorlage nichts miteinander gemein. Im Kanton Bern ging die Initiative pro Elternzeit von der SP aus. Die Grünliberalen und die Bürgerlichen stellten sich dagegen. In Genf war es umgekehrt: Hier waren es die Grünliberalen, die das Anliegen mit bürgerlicher Unterstützung (mit Ausnahme der SVP) durchbrachten – und zwar gegen den Willen der Linken, denen die Forderung nicht weit genug ging. In Genf gibt es bereits heute einen 16-wöchigen Mutterschaftsurlaub. Nach der erfolgreichen Abstimmung am Sonntag kommen nun acht Wochen Elternzeit hinzu. Im Kanton Bern dagegen sollten 24 zusätzliche Wochen eingeführt werden, was den meisten Bürger-Innen offenbar zu viel war. Womöglich störten sie sich aber auch am kantonalen Alleingang, den die SP mit ihrer Initiative anstrebte.

Ablehnung selbst in der Agglomeration

Dass der Vorstoss im bürgerlichen Kanton Bern keine Chance haben würde, war abzusehen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass nicht einmal die GLP ihn unterstützen wollte. Nur in sieben Gemeinden überwog das Ja-Lager. Am grössten war die Zustimmung erstaunlicherweise im emmentalischen Zielebach, gefolgt von der bern-jurassischen Kleinstgemeinde Schelten. Biel sprach sich sehr knapp für die Elternzeit aus, und selbst in der Stadt Bern gab es «nur» eine 59-prozentige Zustimmung. Im Speckgürtel um Bern herum wurde die Initiative abgelehnt – wenn auch längst nicht so deutlich wie etwa im Frutigland. In Adelboden sagten 88,5 Prozent der UrnengängerInnen Nein zur Elternzeit. Auch die gelegentlich von der Talmeinung abweichenden Gemeinden Kandersteg und Krattigen schmetterten den Vorstoss mit rund 77 Prozent klar ab.

Kantonsweit betrug der Nein-Anteil 66,5 Prozent. Somit ist Genf der erste und einzige Kanton mit eigener Elternzeit-Lösung. Auf nationaler Ebene wird das Thema bereits seit einer Weile diskutiert. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sich die StimmbürgerInnen – diesmal landesweit – wieder dazu äussern dürfen.

Adelboden schert aus und lehnt die Verfassungsänderung ab

Gute Aussichten hatte dagegen von Anfang an die zweite kantonale Vorlage: die Lockerung der Schuldenbremsen. Mit einer satten Mehrheit von 68,7 Prozent wurde die Verfassungsänderung denn auch angenommen. Nachdem sich im Vorfeld die meisten Parteien dafür ausgesprochen hatten (bis auf FDP und EDU), ist dies nicht weiter verwunderlich. Das Frutigland war bei diesem Thema auf Mehrheitskurs – mit Ausnahme des Lohnerdorfs. Als eine der wenigen Gemeinden im Kanton lehnte Adelboden die Lockerung der Schuldenbremse ab, ebenso wie «ihr» Grossrat Jakob Schwarz (EDU) dies bereits auf parlamentarischer Ebene getan hatte.

Die Verfassungsänderung ermöglicht es dem Kanton, für Investitionen zu «sparen». Statt Fehlbeträge in den folgenden fünf Jahren ausgleichen zu müssen, darf er künftig auch Überschüsse aus den Vorjahren anrechnen.