JA – aber nicht im Frutigland

COVID-19-GESETZ Die Verlängerung des Covid-Gesetzes wird national und kantonal erneut deutlich angenommen. Der Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental stimmt dagegen zum dritten Mal fast geschlossen gegen die Vorlage.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Was im Juni und November 2021 galt, kann im Juni 2023 nicht falsch sein – das mag sich die Mehrheit der Stimmbürger-Innen im Frutigland gesagt haben und legte deswegen ein Nein zum Covid-Gesetz in die Urne. Allein Kandersteg scherte – wie schon an den vorangegangenen Abstimmungen zum Covid-Gesetz – aus und nahm das Geschäft an, Krattigen wechselte diesmal wohl eher zufällig ganz knapp von der Ja- auf die Nein-Seite (siehe Tabelle).

Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental lag der Nein-Anteil aller drei Covid-Abstimmungen jeweils zwischen 52 und 56 Prozentpunkten. Das änderte aber nichts daran, dass die schweizweite Zustimmung dreimal deutlich ausfiel, vorgestern mit 61,9 Prozent. Die knapp 40 Prozent Stimmen der Verliererseite blieben über alle Abstimmungen hinweg recht stabil.

Welche Folgen hat das Ergebnis?

Das Endresultat hat auf den Alltag keinen Einfluss, solange die Zahl der Covid-Erkrankungen nicht wieder massiv steigt und die Regierung Schutzmassnahmen ergreifen will – was sie dank Covid-Gesetz bis Mitte 2024 dürfte. Möglich wäre unter anderem die Anwendung jenes umstrittenen Zertifikats, das den Impfstatus oder negative Tests dokumentiert. Insbesondere dieses wurde von den Kritikern stets als Diskriminierung erachtet. Eine erneute Einführung ist derzeit denn auch kaum denkbar. Wichtiger sind im abgespeckten Gesetz allfällige Massnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen, die den Arbeitgebern vorgegeben werden können, oder die Möglichkeit, die Entwicklung von Arzneimitteln zu fördern.

Symptomatisch für die Bedeutung der Abstimmung war das Engagement der Befürworter und der Gegner. Die massnahmenkritischen Kreise um die Organisationen «Mass-voll» und «Freunde der Verfassung» hatten das Referendum erfolgreich ergriffen und so den nochmaligen Urnengang erzwungen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Covid-Abstimmungen waren sie in der Öffentlichkeit diesmal aber deutlich weniger präsent. Auch im kritischen Frutigland waren nur vereinzelt Plakate und Banner zu sehen. Zwar gab es auch ein nationales Ja-Komitee, doch auch dieses blieb in der Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar.

Was geschieht 2024?

Das Covid-Gesetz bleibt nun bis Mitte 2024 in Kraft. Die vom Staat vorgesehenen Massnahmen im Fall einer Pandemie sollen neu direkt im Epidemiengesetz geregelt werden. Dabei will der Gesetzgeber die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre einfliessen lassen. Die revidierte Version des Epidemiengesetzes soll ab 2026 gültig sein. Offen ist, ob in der Zwischenzeit noch ein viertes Mal über dasselbe Covid-Gesetz abgestimmt werden muss.