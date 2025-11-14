Jahrgang 1950 geniesst die Abendstimmung

Im Hotel Hari in Adelboden versammelten sich am vergangenen Samstag 40 ehemalige Schulkameradinnen und -kameraden zur elften Klassenzusammenkunft. Bei herrlichem Herbstwetter, vorzüglichem Essen und angeregten Gesprächen verbrachte die Schar ein gemütliches Beisammensein im ...

Im Hotel Hari in Adelboden versammelten sich am vergangenen Samstag 40 ehemalige Schulkameradinnen und -kameraden zur elften Klassenzusammenkunft. Bei herrlichem Herbstwetter, vorzüglichem Essen und angeregten Gesprächen verbrachte die Schar ein gemütliches Beisammensein im Schlegeli. Wie immer war das Treffen von Vreni von Allmen-Gempeler und Edith Ali-Reichen bestens organisiert worden. Zum Abschluss genossen einige Teilnehmende noch die Abendstimmung auf der Tschentenalp – mit dem vertrauten Blick auf Steghorn, Wildstrubel und Fitzer.

MARGRIT THÜLER