Kanton Bern derzeit Opfer von Cyberangriffen

Es sei davon auszugehen, dass die Angriffe anhalten werden, schreibt der Kanton Bern in einer Mitteilung. "Es ist deshalb möglich, dass weiterhin kurze Unterbrüche der Erreichbarkeit der kantonalen Webseiten auftreten." In solchen Fällen empfiehlt das Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern, es 15 oder 30 Minuten später erneut zu versuchen.



Sicherheit der Daten gewährleistet

Bei den Angriffen handelt es sich um sogenannte «application layer distributed denial of service attacks» (L7-DDoS). Dabei überfluten die Angreifenden ihre Ziele mit mehreren Millionen Anfragen pro Sekunde, um diese zu überlasten. Als Massnahme zur Abwehr setzen die Leistungserbringer der Kantonsverwaltung Systeme ein, welche die missbräuchlichen Anfragen herausfiltern und nur die "echten" Anfragen weiterleiten. Bis diese Abwehrmassnahmen greifen, kann es aber jeweils einige Minuten dauern. Während dieser Zeit sind die kantonalen Webseiten nicht erreichbar.

Bei dieser Art von Angriffen wird nur der Zugang zu den kantonalen Webseiten blockiert. Die Angreifenden erhalten damit keinen Zugriff auf die Daten, die auf den kantonalen Systemen bearbeitet werden. Das heisst, dass diese Angriffe keine Gefahr für die Vertraulichkeit der Daten der Bevölkerung und des Kantons darstellen.