King & Queen of Elsigen 2024: Marcel Wyss und Sophie Dubois triumphieren

  19.09.2025 Sport
Jérôme Furer holte sich bei den Läufern den ersten Rang. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING
Am Sonntag gingen 150 Athletinnen und Athleten in den Kategorien Mountainbike, Rennvelo, E-Bike, Walking und Trailrunning bei der Wegscheide (Achseten) an den Start. Beim Bergrennen King of Elsigen führt eine unebene Strecke steil hinauf zur Elsigenalp. Es ist kein gewöhnliches ...

