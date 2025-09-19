King & Queen of Elsigen 2024: Marcel Wyss und Sophie Dubois triumphieren

Am Sonntag gingen 150 Athletinnen und Athleten in den Kategorien Mountainbike, Rennvelo, E-Bike, Walking und Trailrunning bei der Wegscheide (Achseten) an den Start. Beim Bergrennen King of Elsigen führt eine unebene Strecke steil hinauf zur Elsigenalp. Es ist kein gewöhnliches ...

Am Sonntag gingen 150 Athletinnen und Athleten in den Kategorien Mountainbike, Rennvelo, E-Bike, Walking und Trailrunning bei der Wegscheide (Achseten) an den Start. Beim Bergrennen King of Elsigen führt eine unebene Strecke steil hinauf zur Elsigenalp. Es ist kein gewöhnliches Rennen – hier treten Biker gegen Runner an, um herauszufinden, wer schneller den Berg bezwingt.

Dieses Jahr holten sich die Titel King & Queen of Elsigen der ehemalige Radprofi Marcel Wyss und die Rennvelofahrerin Sophie Dubois.

Kampf um Sekunden auf steilen Höhenmetern

Als der Startschuss fiel, explodierte der Rennradfahrer Marcel Wyss förmlich. Von Beginn an setzte der Murtener auf Sieg und legte ein extremes Tempo vor.

«Ich muss heute gewinnen, dann habe ich den ASOC-Siegespokal (Association Suisse des Organisateurs Cyclistes) auf sicher», erklärte Wyss. Seit ein paar Jahren zählt das Bergrennen zur ASOC-Rennserie.Auch Trailrunner Jérôme Furer aus Frutigen war hochmotiviert: «Die Strecke ist steil – genau mein Ding. Ich stand am Start, spürte die Energie, die frei wird, wenn der Startschuss fällt, und gab alles. Denn die Route ist kurz.»

Die ersten Meter sind hart, doch Furer lebt für diesen Moment. Mit federnden Schritten springt er über Wurzeln, zieht an Mitläufern vorbei. Der Wald öffnet sich, Sonnenstrahlen brechen durch das Blätterdach – und Jérôme ist in seinem Renntunnel. Er hört die Biker auf der Strasse, sieht sie manchmal durch die Bäume. Doch sein Weg ist wilder, direkter. Furer spürt die Natur, den Puls seines Körpers, den Willen, der ihn antreibt. Ob seine Kraft bis zum Ziel reicht, ist offen – erst letzte Woche holte der Frutiger als bester Schweizer beim Jungfrau-Marathon den vierten Rang.

Beim Trailrunning sind 4,9 km mit 580 Höhenmetern zu überwinden, beim Bike führt die asphaltierte Route über 7,2 km mit ebenfalls 580 Höhenmetern ins Ziel.

Musik am Ziel – und ein harter Schlusssprint

Dann hört Furer Musik vom Zielgelände. Noch ein kurzer Anstieg, ein letzter Sprint. Mit einer Zeit von 27:36.1 Minuten stürmt er als schnellster Läufer ins Ziel. Die Zuschauer jubeln, Speaker Hansjürg Brügger ruft seinen Namen. Furer lacht und freut sich über seine Zeit. Für den King of Elsigen reicht es nicht – denn Wyss überquert die Ziellinie nach 24:45.9 Minuten. Das hiess: Marcel Wyss war nur 1,30 Sekunden langsamer als der Streckenrekord von Christoph Friedli aus dem Jahr 2020. Ein hauchdünner Rückstand, der bei einem Bergrennen dieser Intensität fast nichts ist – aber genug, um sich als neuer King of Elsigen krönen zu lassen.

Bemerkenswert war auch der Lauf des 15-jährigen Elmo Frei: Mit einer Zeit von 30:13.8 belegte er den zweiten Rang.

«Vor seiner Leistung habe ich enorm Respekt», sagte Furer.

«Ich wusste, wenn Furer am Start ist, wird er gewinnen», meinte Frei.

Das Podest vervollständigte Urs Jenzer (32:02.7) auf dem dritten Rang.

Wo bleibt die Queen of Elsigen?

Mit einer Zeit von 35:25.3 kam die Bernerin Sophie Dubois ins Ziel – die neue Queen war gefunden. Dubois war zum ersten Mal am Start und jubelte über ihren Sieg. Auch die einheimischen Sportlerinnen und Sportler zeigten starke Leistungen: So gewann der Gleitschirmflieger Michael Maurer bei den Bikern in 33:03.2, bei den Läuferinnen siegte Leonie Künzi in 40:24.3.

Mega-Happy am Ende

«Wir haben vor sechs Jahren mit 40

Leuten am Start begonnen, heute haben wir 150 Teilnehmende. Alles lief super ab, perfekte Stimmung und gut gelaunte Leute auf der Alp», sagte Mitorganisator Hansjürg Brügger. Bei den Athleten gab es nur Komplimente. «Familiär sei das Rennen – und genau das schätze ich», betonte Jérôme Furer.

MICHAEL SCHINNERLING