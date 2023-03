Klares Ja zu Gewerbelandverkauf

Die Zustimmung fiel mit 1’315 Ja- zu 165 Nein-Stimmen deutlich aus. Damit erhalten vier einheimische Gewerbetreibende, die unter dem Namen «IG Gewerbepark Frutigen» auftreten, die Möglichkeit, ihr Projekt auf dem Areal «Holzhangar» an der Schwandistrasse zu realisieren. Das Areal umfasst drei Gemeindeparzellen und liegt unmittelbar an der Ein- bzw. Ausfahrt Nord der Umfahrungsstrasse Frutigen. Was die Gewerbler jetzt planen, lesen Sie im nächsten «Frutigländer».