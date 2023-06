ING.EDANKEN – Dr Chönig vor Mineralquelle

Dr Chönig vor Mineralquelle

«Fünf Schweizer Sportgrössen übernehmen zusammen mit der AQVA Holding die Mineralquellen Adelboden AG, die einzige Mineralwasserquelle im Kanton Bern.» So lautete eine der heissesten Schlagzeilen am vergangenen Donnerstagabend (Anm. d. Red.: siehe auch Artikel oben auf dieser Seite). Seitens der Mineralquellen sei das Ziel gewesen, den Betrieb an Schweizer Investoren zu übergeben. Durch die Bekanntheit der Sportstars und weiterer beteiligter Wirtschaftsgrössen erhofft man sich künftig neue Marktanteile zu gewinnen.

Das klingt doch fast schon wie im Märchen: Fünf Stars aus den Bereichen Fussball, Tennis, Eishockey und Schwingen schliessen sich mit weiteren Investoren zusammen und entscheiden sich, die Adelbodner Mineralquellen zu übernehmen. Bereits der Gedanke an die «bunte» Zusammenstellung der Sportstars lässt einen schmunzeln. Nun, es wäre der Firma zu gönnen, wenn sie den Schwung aus dieser Übernahme gleich mitnehmen könnte. Eine Auffrischung des Auftritts würde ihr jedenfalls nicht schaden. Ich bin gespannt, welche Veränderung die Übernahme bringen wird.

Schweizer Investoren – so lautete das Hauptziel bei der Käufersuche der Adelbodner Mineralquellen. Klingt irgendwie verständlich und vernünftig. Dass dies gerade im Trinkwassergeschäft jedoch nicht nur für positive Schlagzeilen sorgt, beweist einer «unserer» Grosskonzerne. Nein, ich schreibe nicht von der Credit Suisse, sondern von Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern sorgt mit seinem knallharten Vorgehen international immer wieder für negative Schlagzeilen. Unter anderem ist man seit einigen Jahren bemüht, weltweit Wasserrechte zu ergattern. Besonders in ärmeren Gebieten, in denen die Preise tief sind, kauft man sich Quellen und Lizenzen zum Bohren. Unter den Folgen der entstehenden Monopolstellung leiden dann die Menschen vor Ort. Oft hatten sie schon vorher eingeschränkten Zugang zu Wasser und müssen nun zusehen, wie ihre Brunnen versanden.

So weit dürfte es in Adelboden nicht kommen, sind wir hier im Tal doch sehr verwöhnt, was den Wasserzugang betrifft. Der Investorenvergleich soll aber aufzeigen, dass die Nationalität als Auswahlkriterium gefährlich sein kann. Im Falle der Mineralquellen Adelboden sind es glücklicherweise nicht irgendwelche Schweizer, die den Laden übernehmen. Roman Josi, Mark Streit, Yann Sommer, Christian Stucki und Severin Lüthi haben unser Vertrauen längst bei irgendeinem Sportwettkampf vor dem Fernseher gewonnen. Ihnen glauben wir deshalb gerne, neuen Schwung ins Trinkwassergeschäft bringen zu können. Marketingtechnisch handelt es sich bei diesem Verkauf also um einen brillanten Schachzug.

Eine Frage stellt sich mir punkto Marketing dennoch: Die letzten Jahre wurde unter der Kampagne «dr Chönig» besonders mit dem ehemaligen Schwingerkönig Matthias Glarner geworben. Wie lange wird es nun gehen, bis wir den neuen Mitbesitzer Christian Stucki auf dem ersten Werbeplakat finden? Vielleicht können sich die zwei ja zu einem internen Wettkampf um den Titel «Markenbotschafter» treffen. Dies wäre dann der nächste Marketing-Coup in der jüngsten Geschichte der Mineralquellen Adelboden AG.

BENJAMIN HOCHULI

BENI_HOCHULI@GMX.CH