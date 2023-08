ING.EDANKEN – «Und, wo ist Ihre Baustelle?»

«Und, wo ist Ihre Baustelle?»

Kennen Sie es schon, das Wort des Jahres in Frutigen? Nun ja, so ganz offiziell ist das noch nicht, aber ich würde doch sehr für «Baustelle» plädieren. Schliesslich kann sich kaum jemand den Auswirkungen der neuen Strassenführung durch das Dorf entziehen. Manchmal kann es auch ein praktisches Gesprächsthema für den kurzen Small Talk mit dem Nachbarn beim wöchentlichen Einkauf sein. Meine persönliche Beziehung zur Baustelle hat sich im letzten Monat mit dem Umzug in eine WG direkt an der Dorfstrasse drastisch vertieft. Als Teilzeit-Zyniker würde ich sagen: «Da habe ich den perfekten Zeitpunkt erwischt.» Auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit begleiten mich diverse Baustellen. Besonders auf der Autobahn ist auffällig: Kaum ist ein Abschnitt neu saniert, wird bereits mit dem nächsten begonnen.

Falls Sie jetzt eine Abhandlung darüber erwarten, wie mühsam dies für mich sei und wie ich doch tatsächlich einmal bereits um sieben Uhr früh wegen des Baustellenlärms aufgewacht sei oder fünf Minuten im Stau gestanden hätte, dann irren Sie sich gewaltig! Aus meiner Sicht handelt es sich hier um die klassische Frage der Betrachtung. Zwar wird das Wort «Baustelle» heute oft im negativen Kontext verwendet – «Der hat noch diverse Baustellen in seinem Leben» oder «Nicht meine Baustelle» –, beschreibt aber eigentlich nur einen temporären Zustand, der nötig ist, damit Neues entstehen kann.

Wie oft möchten wir im Leben die frisch geteerte neue Dorfstrasse, sind aber nicht bereit, den kurzzeitigen Baulärm in Kauf zu nehmen? Mich erinnert diese Frage ans Studium, als jeder das Ziel hatte, sich irgendwann Ingenieur zu nennen, letztlich aber nur knapp die Hälfte der Studierenden auch bereit war, den nötigen Aufwand zu leisten. Ich möchte hier nicht dafür plädieren, möglichst viele Baustellen im Leben aufzureissen. Dann geriete der Verkehr zu fest ins Stocken und man wüsste gar nicht erst, wo man anfangen soll. Das Modell Autobahn hat aus meiner Sicht den richtigen Ansatz – Abschnitt für Abschnitt und immer dort, wo es am nötigsten ist. Damit eine Strasse gut altert, braucht sie einen gewissen Unterhalt. Genauso ist es doch mit uns Menschen. Aber wer will schon zugeben, dass er irgendwo noch eine Baustelle hat – also etwas, das man im Leben angehen oder verändern sollte? Gerade mit zunehmendem Alter fällt es mir nicht leichter, darüber zu sprechen.

Bei mir gibt es die eine oder andere Baustelle nach dem Modell Italien. Sie wurde vor einigen Jahren begonnen, doch dann ist den Verantwortlichen das nötige Kleingeld oder die Motivation ausgegangen. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Wie wäre es, wenn wir uns vom Frutiger Baufieber anstecken lassen und uns wieder mit den alten, verlassenen Baustellen in unseren Leben beschäftigen? Nicht alle auf einmal, sondern ganz gemütlich eine um die andere nach dem Prinzip Autobahn. So wird aus dem wöchentlichen Small Talk mit dem Nachbarn vielleicht ja plötzlich ein tiefes Gespräch. Ich hätte auch schon die passende Einstiegsfrage dazu: «Und, wo ist Ihre Baustelle?»

In diesem Sinne: Allen ein fröhliches Weiterbauen.

BENJAMIN HOCHULI

BENI_HOCHULI@GMX.CH