POLITIKUM - Lügenpresse in den Briefkästen

Lügenpresse in den Briefkästen

In wenigen Tagen stimmen wir über die Klimavorlage ab. Es ist der zweite Versuch, ein Gesetz zu etablieren, das den Weg der Schweiz in eine nachhaltigere Zukunft regelt. Das CO2-Gesetz erlitt vor wenigen Jahren mit dem gleichen Ziel Schiffbruch.

Es wird heute kolportiert, dass die damalige Vorlage nur (sehr knapp) abgelehnt worden sei, weil gleichzeitig auch über zwei landwirtschaftliche Initiativen abgestimmt wurde. Diese hätten die ländliche (respektive landwirtschaftlich geprägte) Bevölkerung stark mobilisiert. Und weil diese Leute in der Tendenz gegen das CO2-Gesetz gewesen seien, hätten sie schliesslich den Unterschied gemacht.

Für den zweiten Versuch, den Klimaschutz in der Schweiz zu regeln, sieht die Ausgangslage anders aus. Neben dem Klimagesetz stimmen die BürgerInnen am 18. Juni über die OECD-Mindestbesteuerung und die Verlängerung des Covid-19-Gesetzes ab. Das erste Thema hat zwar finanzielle Folgen, ist aber zu weit weg von der Lebensrealität vieler Menschen, um sie zu einem Gang an die Urne zu motivieren. Die Verlängerung des C ovid-19-Gesetzes hingegen wäre vor eineinhalb Jahren noch eine heiss debattierte Abstimmung gewesen. Heute interessiert sich nur noch eine verbissene Minderheit ehemaliger Massnahmengegner dafür. Auch wenn Rimoldi und Co. noch einmal die Öffentlichkeit suchen, wird das Thema mit Sicherheit keine Massen mehr anziehen.

Die Ausgangslage für das Klimagesetz ist aber aus einem weiteren Grund anders. Die Dringlichkeit des Problems hat sich nämlich in den wenigen Monaten seit der ersten Abstimmung erhöht. Nicht nur wegen der tatsächlichen Folgen des Klima wandels, sondern auch in der Politik. Und natürlich, weil Ukraine-Krieg (und damit das wegfallende Erdgas) sowie die Diskussion über eine Stormmangellage eine andere Sicht auf das Thema fast schon erzwingen. Das zeigt sich unter anderem darin, dass das Ja-Komitee viel breiter abgestützt ist, nicht nur bei den Parteien, sondern auch bei den Verbänden.

Gleich geblieben ist eine Sache: Die SVP stellt sich als einzige Partei gegen das Gesetz, sie hat ja auch das Referendum dagegen ergriffen. Und sie investiert einiges, um die Bevölkerung von ihrer Position zu überzeugen. In sehr vielen Haushalten der Schweiz landete zu diesem Zweck ein «Extrablatt» der SVP. Dieses Blättchen hat (mindestens bei uns im Glarnerland) für einiges Aufsehen gesorgt. Denn: Über die faktische Richtigkeit einiger Angaben kann man mindestens diskutieren.

Ich finde, dass die Zuspitzung der eigenen Position im politischen Wahlkampf durchaus legitim ist. Einzige Voraussetzung dafür ist meiner Meinung nach, dass es hinter dieser Zuspitzung auch eine s eriös ausgearbeitete Position gibt, die für alle nachvollziehbar ist. Leider ist im «Extrablatt» nach den boulevardesken Schlagzeilen («Fleischverbot! Autos nur für Reiche! Stromfresser-Gesetz!») nicht mehr viel Hintergrund zu finden, der wirklich einer ernsthaften Prüfung standhält.

Das führt dazu, dass meine Prognose für das Klimagesetz folgendermassen ausfällt: Es wird deutlich angenommen werden. Wir werden aber in der Schweiz eine starke Minderheit haben, die sich davon bevormundet fühlt. Und das wird dazu führen, dass das Gesetz nur einen Bruchteil der Wirkung haben wird, die es haben könnte.

Das ist schade. Ich wünsche mir darum, dass wir bald einmal wieder über ein K limagesetz abstimmen können – und uns dann von der Frage lösen, ob wir überhaupt etwas tun sollen und können. Sondern uns darauf konzentrieren, wie wir es tun.

SEBASTIAN DÜRST

SEBASTIAN.DUERST@BLUEWIN.CH