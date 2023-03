KOLUMNE – VIS-À-VIS

Sieben Dinge, die (fast) alle Männer noch nie gemacht haben

«Herr Furrer, meine Freundinnen und ich wissen, dass wir in Zeiten leben, in denen man nicht mehr verallgemeinern sollte. Aber dennoch waren wir uns beim letzten Treffen einig, dass es gewisse Dinge gibt, die (zumindest unsere) Männer sozusagen nie machen. Nun würde uns interessieren, was ein Mann dazu sagt.»

(M.J., 32; L.F., 34; B.K, 32)

Besten Dank für Ihre Frage, liebe Frauen. Machen Sie sich mal kein schlechtes Gewissen! Wer nie pauschalisiert, sieht zwar unendlich viele Bäume, aber niemals den Wald. Und es ist doch offensichtlich, dass Sie Recht haben. Folgende (wie immer nicht ganz ernst gemeinte) Liste habe ich ziemlich spontan zusammengetragen und dabei festgestellt, dass Sie mit Ihrer Aussage so falsch nicht liegen können. Also, diese Dinge haben (fast) alle Männer noch nie gemacht:

1. Klamotten, die wir im Laden gekauft haben, zu Hause gleich noch einmal anprobiert und unserer Partnerin präsentiert. Der Fall liegt ganz anders: Unsere Einkaufstüte liegt noch gut und gerne drei Tage ungeöffnet im Zimmer rum. Irgendwann schneiden wir dann die gefühlt 50 kleinen Zettelchen ab und verfrachten die Ware vorerst mal in den Kleiderschrank. Mit etwas Glück ziehen wir das Ding irgendwann auch an. Und mit noch etwas mehr Glück passt es sogar und wir haben nicht eine weitere Hose, in der wir uns doch nicht so wohl fühlen, weil wir uns im Laden zu wenig Zeit genommen haben.

2. Vorhänge gewaschen. Das Wort sagt es bereits: Vorhänge sind zum Hängen da. Und da wir Vorhänge weder als Servietten noch für sonst irgendetwas brauchen, werden sie auch nicht schmutzig. Denken wir zumindest.

3. Über uns selbst gesagt, dass wir schlechte Autofahrer sind. Und darum gibt es in der Schweiz ungefähr vier Millionen «beste Autofahrer». Liebe Leserinnen, Sie kennen das doch bestimmt: Wenn Ihr Liebster einen Kratzer, einen Auffahrunfall oder was auch immer verursacht, ist eines immer klar: Schuld sind die anderen! Der Eisregen, der Depp von Architekt, der so eine saublöde Einfahrt konzipiert hat usw. Wenn wir schon dabei sind:

4. Wir geben niemals zu, dass wir uns verfahren haben. Nein, wir wollten noch kurz dieses neue Einkaufszentrum von aussen sehen oder eine Region schon lange mal ein bisschen besser kennenlernen.

5. Das eine Shirt weggeworfen, das uns zwar schon seit fünf Jahren nicht mehr passt, aber nächstes Jahr ganz bestimmt wieder passen wird, weil wir bis im Sommer fünf Kilo abnehmen werden, obwohl wir seit fünf Jahren jedes Jahr ein Kilo zunehmen. Liebe Damen, das übernehmen Sie ja dann bekanntlich für uns. Und das finden wir dann gar nicht lustig, weil wir ja dieses eine Shirt besitzen, das uns … na ja, sie wissen schon.

6. Unseren Kindern die Finger- und Zehennägel geschnitten. Da muss man einfach sagen, dass die Kunst des Lebens nicht darin besteht, zu wissen, was man kann, sondern zu wissen, was man nicht kann.

7. Zwischen Magen und Darm einen Unterschied gemacht. Wir Männer haben Bauchweh. Spezifischer können wir das nicht beschreiben. Wirklich.

CHRISTOPH FURRER

IHRE FRAGEN WEITERHIN GERNE AN: CHRISTOPHFURRER@ME.COM