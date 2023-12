KORRIGENDUM In der letzten Ausgabe berichteten wir über ein Konzert des Ad-Hoc-Chors in der Kirche Achseten. Im Kleingedruckten wiesen wir auf einen weiteren Auftritt des Chors am 25. Dezember hin, setzten den Konzertbeginn allerdings eine halbe Stunde zu spät an. Der Anlass startet also nicht um 14 Uhr, sondern bereits um 13.30 Uhr. Wir entschuldigen uns für den Fehler und wünschen viel Hörgenuss.

