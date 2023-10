Kommt ein Kärntner nach Adelboden ...

GASTRONOMIE Wer am Mittwochabend das Adelbodner Restaurant Alpenblick besuchte, sah sich mit ungewohntem Vokabular konfrontiert. Der Grund: Am Herd stand nicht der Hausherr, sondern ein Kollege aus dem Nachbarland.

MARK POLLMEIER

Bröseltopfen und Kren, Glundner Kas und ein Burgunder vom Längsee – die Zutaten auf der Menükarte liessen die österreichische Handschrift deutlich erkennen. Kein Wunder: Die Speisenfolge hatte ein Kärntner zusammengestellt, Thomas Gruber von Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörthersee. Der junge Koch gehört den Jeunes Restaurateurs an, und beim sogenannten «Chef’s Roulette» der Vereinigung hatte es ihn nach Adelboden verschlagen. Man kann das durchaus wörtlich nehmen: Schon die Anfahrt ins Berner Oberland geriet für Gruber zur Herausforderung. Wegen eines Unfalls und gesperrter Strassen brauchte er deutlich länger als erwartet.

Heimische Forelle mit japanischer Note

Zum Glück für die Gäste kam der Chef aber noch rechtzeitig an, und mit ihm einige Lebensmittel und Zutaten, die er aus seiner Heimat mitbrachte. Zum Beispiel eine Lachsforelle, die er, so erzählte es Gruber, am Vortag noch eigenhändig gefangen hatte. Ob es stimmte oder nicht, sei dahingestellt. Der Kärntner servierte den Fisch gebeizt, kombiniert mit einem Tomaten-Ponzu, womit er sich als Fan der fernöstlichen Küche outete: Ponzu ist eine Würzsauce aus Japan. Garniert war das Gericht mit dem schon genannten Bröseltopfen, eine Art krümeliger Quark oder Frischkäse

Unten die Forelle aus dem Wörthersee, dazwischen ein Hauch Japan und oben wieder Kärnten – ein schönes Beispiel für die moderne Fusionsküche, die regionale und internationale Spezialitäten zusammenbringt. Der Hauptgang, in Molke confierter Lammbauch, vereinte ein klassisches Fleischgericht mit indischen Einflüssen (siehe Foto). Passend dazu wurde ein kleines Naan-Brot gereicht.

Um die Küche für den Gastkoch freizumachen, hatte auch Björn Inniger, der Hausherr des «Alpenblicks», beim «Chef’s Roulette» mitgespielt und war – einigermassen problemlos – ins Salzburger Land gereist, um die dortigen Restaurantbesucher zu verwöhnen.

Bleibt noch aufzuklären, was Kren ist: das österreichische Wort für Meerrettich. Und der genannte Glundner Kas ist ein streichfähiger Kochkäse, eine Spezialität aus Kärnten.